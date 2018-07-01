В Bravo Airways объяснили коллапс с украинскими туристами в аэропортах всего мира

Авиакомпания Bravo Airways заявила, что вынужденная отмена рейсов и изменение вследствие этого расписания полетов всех рейсов произошли из-за невыполнения туроператором Oasis Travel своих финансовых обязательств.

На сайте компании сообщается, что по состоянию на 27 июня задолженность туроператора перед авиакомпанией достигла 25 млн грн.

"На данный момент мы делаем все возможное, чтобы урегулировать расписание и в максимально короткие сроки осуществить все запланированные рейсы", - говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается также, что после консультаций с Мининфраструктуры, Министерством иностранных дел и Министерством экономики принято решение о выполнении 2 июля за счет авиакомпании трех рейсов в Киев и двух во Львов "с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора, в Украине".

В пресс-службе Bravo Airways пообещали опубликовать изменение расписания рейсов на своей официальной странице в Facebook.

Напомним, из аэропорта столицы Грузии Батуми уже на протяжении более суток не могут вылететь 48 туристов из Николаева, среди них 19 детей и два травмированных человека.

Также в Киеве несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и Батуми. Ранее свыше 300 человек не могли на протяжении нескольких суток вернуться в Украину из Туниса.