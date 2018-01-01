Порошенко подписал секретные положения о Силах спецопераций ВСУ

Текст положения прилагается тайно.
Соответствующий Указ №52/2018 обнародован на официальном сайте Администрации президента.
"Согласно части пятой статьи 10 закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины", – говорится в указе.
Также отмечается, что текст положения прилагается тайно.
Как известно, 29 июля, в стране отмечается День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Силы специальных операций — отдельный вид Вооруженных сил, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных, способных вести подрывную деятельность в тылу врага, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать или захватывать важных заложников.