Скандал вокруг дела майдановца Бубенчика. В ГПУ рассказали об ошибочном обвинении

Статью 115 УК Ивану Бубенчику инкриминировали неправильно.

Иван Бубенчик в зале суда УНИАН

Статья об убийстве сотрудников "Беркута" во время Майдана была инкриминирована Ивану Бубенчику по ошибке, заявила pаместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская.

"Ошибка следователей и прокуроров является дорогостоящей для уголовного производства. Я считаю, что это было ложное подозрение именно по статье 115 УК, поскольку на момент объявления подозрения 3 апреля достаточных оснований утверждать, что именно этот человек был причастен к такому тяжкого преступлению, в материалах производства не было", — сказала Стрижевская.

Вместе с тем она пояснила, что статью 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Бубенчику инкриминировали правильно, сообщает "Громадське".

"Повторюсь, считаю, что не было достаточных оснований (инкриминировать статью 115 УК) Потому что объективных сведений о том, что подозреваемой в производстве был причастных к убийства вторых лиц, у следствия нет", — сказала она.

Напомним, 3 апреля правоохранители задержали и вручили подозрение участнику Революции достоинства Бубенчику. Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской сообщил, что Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев".

Позднее Бубенчику объявили об изменении подозрения и официально сняли подозрение в убийстве правоохранителей.

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