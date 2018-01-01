Спасатели рассказали, сколько торговых центров могут закрыть из-за проблем с пожарной безопасностью

Информацию озвучил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

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Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) подали в суд исковые заявления о закрытии 16 торговых центров − из-за нарушения требований пожарной безопасности.

Соответствующее сообщение в среду, 11 апреля, опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Согласно обнародованным данным, о подаче исков во время заседания Кабмина Украины заявил глава ведомства Николай Чечеткин.

По его словам, всего было проверено более 1,3 тысячи объектов, а во время проверок выявлено более 15 тысяч нарушений.

"Всего на руководителей объектов наложено 1,2 тысячи административных взысканий, из-за нарушения требований пожарной безопасности в суд поданы иски о закрытии 37 объектов, из них − 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных заведений, а также трех больниц", - отметил Чечеткин.

Напомним, ранее украинские ТРЦ проинспектировали журналисты.