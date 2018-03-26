Эхо трагедии в Кемерово: в Украине проверят объекты с высокой степенью пожароопасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям имеет план проверок объектов массового скопления людей с высокой пожароопасностью, в том числе, ТЦ и ТРЦ.

Как сообщает Интерфакс, соответствующее постановление Кабинета министров было принято 22 февраля 2018 года и будет действительно до 31 декабря текущего года. В документе сказано, что на все контролирующие органы Украины в полном объеме или частично не распространяется мораторий на проверки украинского бизнеса.

Отмечается, что ГСЧС Украины может проверять учреждения для оздоровления и отдыха детей, интернаты, учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального и специализированного образования. В перечне речь идет также об обязательных проверках объектов высотного строительства, в число которых входят крупные торговые и торгово-развлекательные центры.

В ГСЧС подчеркивают, что за год будет проверено соответствие техники безопасности 25 тысяч объектов с повышенным риском воспламенения.

В госструктуре обнародовали ближайшие планы: в апреле 2018 года будет проверен торговый центр "Мандарин Плаза", в июне будут проверены гипермаркеты "Ашан" в различных регионах Украины, в октябре – киевский клуб "Стерео Плаза". Уже были проверены в феврале ТРЦ Ocean Plaza в Киеве и ТРЦ "Гранд Плаза" в Днепре. В 2018 году ГСЧС проверит на соблюдение требований пожарной опасности жилой комплекс "Комфорт Таун", ряд гостиниц. Согласно графику плановых проверок, в августе будут проверены также детские развлекательные центры "СкайПарк" в ТРЦ "Дрим Таун" и ТРЦ Sky Mall.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.

Из-за угрозы штрафов в ТРЦ были закрыты двери в кинотеатр, в результате погибли дети, которые оказались в огненной ловушке.