Украинские боевые дельфины погибли в Крыму, отказавшись выполнять приказы оккупантов - постпред Порошенко

Борис Бабин отметил патриотизм китообразнызх, которые отнеслись к вопросу присяги лучше, чем офицеры, принявшие российское гражданство.

Постпред президента Украины Петра Порошенко в автономной республике Крым Борис Бабин заявил, что боевые дельфины, которые принадлежали военно-морским силам Украины, после аннексии полуострова погибли, не желая слушаться приказов оккупантов.

"С животными связана очень печальная история, которую мне рассказывали", - сообщил Бабин в комментарии Обозревателю, уточнив, что дрессированные ВМС в Севастополе дельфины контактировали со своими тренерами через специальные свистки.

"Россияне получили эти свистки и все остальное специальное имущество соответствующей воинской части, но дрессированные животные отказались не только взаимодействовать с новыми российскими тренерами, но отказались от пищи и спустя какое-то время погибли. Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины", - сказал Бабин.

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Постпред главы государства также добавил, что по состоянию на 2018 год Военно-морскими Силами ВСУ не введется никакая практическая или научно-исследовательская работа по использованию морских млекопитающих.

"Военные части, которые занимались этим, вышли из оккупированного Крыма без имущества и животных", - уточнил чиновник.

Ранее экс-депутат Госдумы в комментарии "Главреду" категорично высказался о захваченном РФ полуострове.

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