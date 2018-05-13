"Крым — Украина до сих пор". Экс-депутат Госдумы категорично высказался о захваченном РФ полуострове

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что Крым находится в составе Украины, но сегодня он оккупирован РФ.

Полуостров объявлен территорией России, но от этого он частью РФ не стал, поделился мнением оппозиционер во время чата на "Главреде".

"Крым — это Украина до сих пор. И будет всегда Украиной", — отметил собеседник.

По его словам, на Донбассе России самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" нужны для поддержания нестабильности в украинском государстве, для сохранения влияния на нее.

"В тот момент, когда Украина начнет контролировать собственные границы, это влияние России будет существенно ослаблено. Здесь развивается та же самая модель, которая была применена в Абхазии и Южной Осетии в Грузии", — добавил Боровой.

Экс-депутат подчеркнул, что "эти островки нестабильности создаются не для того, чтобы владеть ими или контролировать их — контролировать пустыню бессмысленно". То же самое с Крымом. "Крым — это способ создания условий для сохранения влияния на Украину и европейское сообщество", — объяснил он.

Ранее российский историк и оппозиционер Андрей Зубов выразил мнение, что Украине сейчас совершенно не нужно силой освобождать захваченную часть Донбасса, рано или поздно неподконтрольная территория и оккупированный Крым будут опять украинскими.