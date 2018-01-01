В Днепре театр отменил русскоязычный спектакль из-за угроз "Правого сектора"

Активисты молодежного крыла "Правого сектора" могли попытаться помешать проведению спектакля по драме Леси Украинки.

Из-за угроз «Правого сектора» отменили спектакль

В Днепровском академическом театре драмы и комедии заявили об отмене спектакля по драме Леси Украинки "Лесная песня" на русском языке из-за угрозы срыва со стороны "Правого сектора"

Спектакль должен был состояться в апреле, театр не будет снимать его с репертуара, а покажет в другой день, пишет Радио "Свобода" со ссылкой на информацию, полученную в театре.

При этом в театре отрицают получение прямых угроз в свой адрес, но в Facebook появилась информация, что активисты молодежного крыла "Правого сектора" могут попытаться мешать проведению спектакля.

"Мы решили, чтобы не было повода для раздора, снять спектакль на этот раз. Но мы не снимаем ее с репертуара. Тем более, что этот спектакль идет в вечернее время, не днем, то есть не для школьников, как писали на Facebook", — рассказала заведующая литературной частью театра Галина Бабий.

При этом в конце марта "Правый сектор" обратил внимание, что днепровский театр драмы и комедии будет показывать спектакль по мотивам произведения Леси Украинки "Лесная песня" на русском языке. В организации заявили, что будут "всеми силами оказывать сопротивление русификации в Днепре".

Отметим, что осенью 2017 года днепровский театр уже пытался показать этот спектакль, однако мероприятие пришлось отменить из-за русского языка.

Напомним, ранее во Львове радикалы сорвали концерт Ирины Билык и устроили коридор позора.