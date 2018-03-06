Во Львове радикалы сорвали концерт Ирины Билык и устроили коридор позора

К Оперному театру прибыла полиция.
Активисты во Львове заблокировали концерт певицы Ирины Билык в Оперном театре, и обустроили коридор позора для артистки.
По словам активистов, они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык не признала Россию агрессором.
Сам концерт должен был начаться в 19.00, но у входа стоят активисты и не пускают никого.
Возле Оперного театра собрались уже пару сотен тех, кто пришел на концерт.
Несколько женщин пытались пробраться на концерт, однако их "освистали" с криками "Позор!".
Активисты обещают, что будут стоять до конца, и не дадут провести концерт, пока Билык не признает, что Россия является агрессором.
"Человек, который не способен признать Россию агрессором, выступать во Львове не будет", - кричали активисты.
"Организаторы за два месяца до этого знали о наших условиях, но их позиция пока неизменна и она до сих пор не признала Россию агрессором", - заявили активисты.
На месте также присутствуют правоохранители.
Напомним, что Львовские активисты предупреждали о блокировании выступления украинской певицы Ирины Билык за того, что она в 2015 году посетила оккупированный Крым, а в 2017 была на юбилее российского певца Филиппа Киркорова, который проходил в Кремлевском дворце.