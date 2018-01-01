В Минэкономразвития создали сайт, где можно узнать динамику цен на продукты

На ресурсе в открытом доступе находится инфляционный калькулятор.

Цены на продукты отныне можно мониторить на сайте Открытые источники

В Министерстве экономического развития и торговли Украины создали онлайн-ресурс , который позволит осуществлять мониторинг динамики цен на продукты в стране.

На сайте regulation.gov.ua можно воспользоваться онлайн-калькулятором, который поможет выяснить уровень инфляции в определенном временном промежутке.

Онлайн-конструктор на ресурсе позволит подобрать продукты, из которых состоит блюдо и рассчитать не только стоимость, но и изменения цены за заданный период времени.

Новый полезный ресурс автоматически собирает данные из открытых источников (Госстат, НБУ, Мировой банк, Евростат) и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших супермаркетов страны.

На сайте также можно получить информацию в отдельности по каждой области Украины.

Обновления цен администраторы осуществляют еженедельно. Присутствует функция, которая позволяет загрузить информацию на компьютер.

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины инициировал создание ресурса, благодаря которому каждый украинец сможет узнать свой стаж работы и в соответствии с ним пенсионные начисления.