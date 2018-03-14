В Украине запустили сайт, который позволит узнать размер пенсии и рабочий стаж

Пенсионный фонд Украины инициировал создание ресурса, благодаря которому каждый украинец сможет узнать свой стаж работы и в соответствии с ним пенсионные начисления.

На сайте Пенсионного фонда можно узнать инструкцию для регистрации.

Для оформления нужно подать заявление в территориальные органы Пенсионного фонда, после чего регистрация будет доступна по электронной цифровой подписи.

Пройдя все необходимые процедуры, пользователь получит "личный кабинет", который будет содержать информацию о взносах работодателя, об их размерах, а также о специальном или льготном стаже.

На сайте также есть информационный раздел, где можно узнать контакты управлений Пенсионного фонда, графики их приема, информацию об условиях выплат и перерасчетов пенсий.

Напомним, в Минсоцполитики объяснили, как изменят для украинцев механизм начисления пенсий. Информацию можно получить на официальном интернет-портале ведомства.