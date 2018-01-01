В Запорожье живодеры заживо сожгли щенков

Полиция проводит доследственную проверку.

Скриншот из видео

В Запорожье живодеры заживо сожгли двоих щенков, живших на окраине Хортицкого района города.

Как сообщается в сюжете ТСН, в овраге живут сразу несколько собак, почти все они были стерилизованы, однако от одной, которую не успели отвезти к ветеринарам, появилось потомство - четверо щенков. Волонтеры соорудили для них будку.

Накануне инцидента у волонтеров случился конфликт с молодыми людьми, которые добывали металлолом неподалеку будки. Неизвестные ушли, а ночью собачий приют сгорел. Местные жители уверены, что злоумышленники сделали это намеренно. В огне погибли двое животных, еще двоим собакам удалось спастись.

По словам зоозащитников, кто-то облил собак воспламеняющейся жидкостью и поджег. "Это не люди - убить маленьких щенков преднамеренно", - говорит Ирина Терещенко.

Полиция, куда обратились волонтеры, проводит доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения скандально известному догхантеру Алексею Святогору в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Святогора задержли в пятницу, 8 июня у него дома в Киеве. Живодера подозревают по ч. 2 и ч. 3 ст. 300 УК (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Охотник на бездомных собак известен киевским зоозащитникам давно. Мужчина пропагандирует жестокое обращение с животными, травил собак и писал об этом в социальных сетях. В прошлом году в почтовый ящик Святогора заложили гранату.

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