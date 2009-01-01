Анджелина Джоли обнажилась ради рекламы

Как называется парфюмерная композиция и из каких нот она состоит — об этом пока не известно.

Анджелина Джоли instagram/annieleibovitz

Французский парфюмерный дом Guerlain выбрал новую посланницу красоты и объявил об этом на своей официальной странице в Instagram.

Об этом пишет spletnik.

Так стало известно, что Анджелина Джоли будет представлять новый аромат марки, который, по словам экспертов, станет сенсацией грядущей весны.

Instagram

"Имеем честь сообщить, что Анджелина Джоли станет нашей новой иконой и представит аромат для женщин", — сообщили представители бренда и опубликовали темный силуэт 41-летней голливудской актрисы.

Как называется парфюмерная композиция и из каких нот она состоит — об этом пока не известно. По некоторым сведениям, Анджелина согласилась сотрудничать с Guerlain еще в 2015 году.

Напомним, 16-летняя дочь Джонни Деппа стала лицом Chanel.