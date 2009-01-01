Дженнифер Гарнер подала на развод

У супругов есть трое детей.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек Instagram

Об этом сообщает Usmagazine.com.

Прошло два года с тех пор, как 44-летняя актриса Дженнифер Гарнер и 44-летний актер Бен Аффлек объявили о своем расставании. За это время артисты пытались наладить отношения ради троих общих детей детей.

На днях же стало известно, что Гарнер все-таки решила официально разойтись и заполнила все необходимые документы, которые необходимые для развода.

"Что бы ни происходило, Бен и Джен на первый план ставят семью и будут так делать и в будущем, они продолжат воспитывать детей вместе, как и раньше", — заверил инсайдер.

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Отметим, Гарнер и Аффлек поженились 29 июня 2005 года. У супругов есть трое детей — две дочери: 11-летняя Вайолет Энн Аффлек и восьмилетняя Серафина Роуз Элизабет Аффлек, а также сын Сэмюэль Гарнер Аффлек, которому 27 февраля исполнится пять лет.

30 июня 2015 года пара объявила о своем расставании. Однако, бракоразводный процесс был остановлен.

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