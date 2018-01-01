Фотосессия Верки Сердючки в Playboy: главный редактор журнала поделился планами

Влад Иваненко раздумывает над тем, чтобы Верка Сердючка появилась на обложке журнала.

Андрей Данилко не хочет участвовать в фотосессии для Playboy v_serduchka/instagram

Главный редактор издания Playboy Украина Влад Иваненко хочет отснять эротическую фотосессию с Андреем Данилко в образе Верки Сердючки. Однако, сам певец отказывается это делать.

"Андрей не хочет пока этим заниматься. Вера не хочет, она выше этого, а Андрей не хочет потому, что пока не видит в этом глобального проекта. Он же любит, чтобы все было ярко очень. Мы думаем над этим", - признался Иваненко в интервью "Обозревателю".

Также Иваненко отметил, что эта сьемка может негативно повлиять на рейтинг журнала.

"Вы же понимаете, что она разденется и шарики улетят, к сожалению, если они гелиевые. А если не гелиевые, то опустятся. Кому это надо? Опустятся не только шарики, но и рейтинги", - пошутил редактор издания.

Ранее в сети появились эротические фото немецкой модели-трансгендера для Playboy.