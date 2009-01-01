Голливудский актер отказался сниматься в кино на время президентства Трампа

Шайа ЛаБаф запустил оригинальный арт-проект под названием He Will Not Divide Us.
Об этом пишет газета Hill.
20 января состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа, после которой американцы массово вышли на улицы страны с акциями протеста.
Шайа ЛаБаф присоединился к митингующим, заявив, что "покидает" киноиндустрию на следующие четыре года.
К тому же 30-летний актер запустил оригинальный арт-проект под названием He Will Not Divide Us (Он не разделит нас, – прим.ред), который будет транслироваться непрерывно в режиме онлайн на протяжении всего президентства Трампа.