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Голливудский актер отказался сниматься в кино на время президентства Трампа

Сегодня, 13:31

Шайа ЛаБаф запустил оригинальный арт-проект под названием He Will Not Divide Us.

Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф Фото: twitter.com/xraynrktk
Американский актер Шайа ЛаБаф заявил, что не будет сниматься в фильмах в течении четырех лет.

Об этом пишет газета Hill.

20 января состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа, после которой американцы массово вышли на улицы страны с акциями протеста.

Шайа ЛаБаф присоединился к митингующим, заявив, что "покидает" киноиндустрию на следующие четыре года.

К тому же 30-летний актер запустил оригинальный арт-проект под названием He Will Not Divide Us (Он не разделит нас, – прим.ред), который будет транслироваться непрерывно в режиме онлайн на протяжении всего президентства Трампа.

Шайа ЛаБаф
twitter.com

Напомним, Джоан Роулинг посмеялась над Дональдом Трампом.

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Голливудский актер, Шайа ЛаБаф, отказ, съемки, кино, президентство, Трамп
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