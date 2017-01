Голливудский актер отказался сниматься в кино на время президентства Трампа

Шайа ЛаБаф запустил оригинальный арт-проект под названием He Will Not Divide Us.

Шайа ЛаБаф Фото: twitter.com/xraynrktk

Американский актерзаявил, что не будет сниматься в фильмах в течении четырех лет.

Об этом пишет газета Hill.

20 января состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа, после которой американцы массово вышли на улицы страны с акциями протеста.

Шайа ЛаБаф присоединился к митингующим, заявив, что "покидает" киноиндустрию на следующие четыре года.

К тому же 30-летний актер запустил оригинальный арт-проект под названием He Will Not Divide Us (Он не разделит нас, – прим.ред), который будет транслироваться непрерывно в режиме онлайн на протяжении всего президентства Трампа.

Напомним, Джоан Роулинг посмеялась над Дональдом Трампом.