Ким Кардашьян рассекретила параметры своей фигуры

Признаться в сокровенном знаменитость заставила сестра Кортни.

Американская телезвезда Ким Кардашьян выдала свою самую большую тайну – сколько в диаметре ее талия и бедра, ведь ранее эту информацию знаменитость скрывала.

Кардашьян опубликовала видеоролик, в котором снят разговор с младшей сестрой Кортни, Крисси Тейген и стилистом Джен Аткин о фигуре Ким.

"Не могу серьезно относиться к твоим бедрам, потому что они слишком большие, а талия, наоборот, слишком маленькая", - сказала Кортни.

На что Ким ответила: "Никогда раньше моя талия не была 24 дюйма (60 сантиметров), а объем бедер – 39 дюймов (99 сантиметров)".

Улучшать свою физическую форму звезда реалити-шоу старается с помозью физических упражнений – она регулярно занимается под руководством своего тренера Мелиссы Алькантары.

Ранее Ким Кардашьян порадовала поклонников откровенным фото.