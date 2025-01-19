"Прокидатися", "просинатися" или "просипатися": какое слово правильно использовать

Не все точно знают, какое слово правильно говорить, когда мы говорим о пробуждении ото сна.

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Как правильно говорить - "прокидатися", "просинатися" или "просипатися"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

Как правильно го ворить - "прокидатися", "просинатися" или "просипатися"

Какое слово чаще всего используют в таком случае

Когда мы рассказываем кому-то, что утром в 07:00 уже были на ногах, то может возникнуть вопрос, как правильно сказать: "Я прокинувся(лась) о 07:00", или может "проснулася"?

В таком случае нередко можно услышать одно из нескольких слов - "прокидатися", "просинатися" или "просипатися". Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, какое из этих слов следует использовать.

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"Прокидатися" каждое утро счастливым - это уже большое достижение в жизни. А можно еще же "просинатися" и "просипатися". Да, все эти варианты правильные, они есть в словарях. Однако в классических украинских произведениях чаще встречается "просинатися" или "прокидатися". А уже в современном литературном языке чаще употребляется слово "прокидатися", - отметила она.

Багний отметила, что можно выбирать, какое из этих слов вам больше нравится, ведь и так, и так правильно на украинском.

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "прокидатися", "просинатися" или "просипатися":

Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" или "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.

Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а угадать не получится.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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