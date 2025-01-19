Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Не все в курсе: как правильно использовать кислородный порошок

Олег Макаров
19 января 2025, 12:43
78
Кислородный порошок поможет устранить пятна на одежде и очистить мебель - как правильно им пользоваться для наилучшего результата.
Как правильно использовать кислородный порошок
Как правильно использовать кислородный порошок / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

  • Что такое кислородный порошок
  • Как правильно пользоваться стиральным порошком

Если вы уже устали бороться с пятнами на одежде, которые не всегда можно вывести с помощью домашних средств, то на помощь может прийти кислородный порошок. Единственное, до предварительно нужно разобраться каким образом его правильно использовать.

Что такое кислородный порошок и как им пользоваться

Кислородный порошок - это такое средство, которое способно устранить даже застарелые пятна. В большинстве случаев он не имеет запаха и хорошо растворяется в горячей воде. Чаще всего его применяют для того, чтобы отбелить вещи. Состав средства: перкарбонат натрия, кристалосольват карбоната натрия и пероксида водорода. Перечисленные химические элементы являются абсолютно безопасными для вещей и людей, поскольку не вредит ткани и не вызывает никаких аллергических реакций.

видео дня

На своей странице в Тик Ток Элиза Куша рассказывает и показывает как правильно замачивать вещи в кислородном порошке. В первую очередь, нужно выбрать одежду белого цвета, которая нуждается в "терапии". Складываем ее всю в миску и заливаем кипятком по таким пропорциям: две мерные ложки средства на один литр кипятка. Так оставляем на три часа. Замоченные вещи стали уже значительно белее. Вынимаем их из миски, забрасываем в машинку на быструю стирку и добавляем еще одну мерную ложку того же порошка. Даже давно "заношенные" серые вещи стали на несколько тонов светлее.

Где еще можно применять кислородный порошок

Главным плюсом кислородного порошка является то, что он не только удаляет пятна на одежде, его можно использовать как чистящее, моющее и дезинфицирующее средство.

Очистка кастрюль, сковородок и кухонных форм для запекания: 3 мерные ложечки кислородного порошка насыпать на дно емкости, в которой вы будете замачивать кухонные принадлежности, залить одним литром кипятка, при возможности, кипятить 15-20 минут. После этого оставить еще на 2-3 часа.

Очистка мягкой мебели. Для начала кислородный порошок необходимо развести в горячей воде и тщательно перемешать. Очень удобно очищать диван с помощью распылителя, поэтому можно перелить образовавшийся раствор в специальную бутылочку с распылителем.

Достаточное количество раствора нужно нанести на пятна другие виды загрязнений на диване и оставить на 3-5 минут, для того, чтобы кислородный порошок начал действовать. Лучше всего взять влажную мягкую тряпку и круговыми движениями втирать раствор в диван. Далее сухой тряпкой необходимо вытереть поверхность дивана. Нужно подождать пока ткань высохнет, осмотреть ее, если пятна остались, то необходимо повторить процедуру.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Подходит для мытья полов. Кислородный порошок также можно добавлять в воду при мытье пола и он поможет качественнее и эффективнее справиться с грязью.

Что нельзя стирать кислородным порошком

Кислородный порошок не стоит применять при стирке или чистке кожаных вещей, шелка, шерсти, алюминия, чугунных изделий, лакированных или же полированных деревянных поверхностей.

Можно ли забрасывать кислородный порошок в стиральную машинку

Кислородный порошок можно использовать вместе с другими моющими средствами, такими как стиральный порошок. Он усиливает эффект стирки, но не является заменой основного средства.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

порошок лайфхак интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота

Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота

13:53Мир
Будут ли переводить персонал Воздушных сил в пехоту: Сырский выдал запрет

Будут ли переводить персонал Воздушных сил в пехоту: Сырский выдал запрет

13:30Украина
Планы по завершению войны: у Трампа сделали новый прогноз

Планы по завершению войны: у Трампа сделали новый прогноз

13:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

Последние новости

14:03

"Мои сердце и разум": Соловий показала редкое фото важного для нее мужчины

13:53

Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота

13:47

Как убрать известковый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

13:30

Будут ли переводить персонал Воздушных сил в пехоту: Сырский выдал запрет

13:16

"Катастрофа для Лукашенко": как пройдут выборы в Беларуси в 2025 году - БульбаВидео

Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?
13:05

Планы по завершению войны: у Трампа сделали новый прогноз

13:00

Юлия Санина впервые призналась, как ее муж оказался за границей во время войны

13:00

Забываем о неприятных запахах: как действенно избавиться от запаха собачьей мочи

12:54

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 января: Рыбам - проблемы с деньгами, Льву - удача

Реклама
12:45

У Трампа изменилась стратегия относительно переговоров Зеленского и Путина

12:43

Не все в курсе: как правильно использовать кислородный порошок

12:18

РФ атаковала Украину ракетами, сотнями авиабомб и дронов - Зеленский

11:59

Tik-Tok перестал работать для пользователей в США: в чем причина

11:54

Войска РФ пытаются обойти Покровск: нардеп оценил угрозу окружения города

11:25

Подруги ахнут, любимый оценит: какой цвет лучше подчеркивает карие глаза

10:59

Мобилизация студентов в Украине: какие три категории могут призвать в 2025 году

10:38

Идеальное средство от запотевания очков и стекол: как сделать антифог самому

10:37

Куда поедет Трамп в один из первых визитов: СМИ назвали страну

10:10

Нужна всего 1 банка секретного ингредиента: шикарный рецепт закуски за 2 минуты

09:59

Армия РФ продвигается в Курской области к позициям ВСУ: какая ситуация на самом деле

Реклама
09:42

Никогда не слипнутся: как правильно приготовить макароны

09:28

Начались бои за важный населенный пункт на границе трех областей – боец ВСУ

09:03

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

08:55

Россияне штурмуют три важных района: в Великой Новоселке обострилась ситуация

08:33

Миротворцы Германии в Украине: в Берлине сделали заявление

08:15

"Вечная" власть или хитрый план РФ: почему Украине стоит искать пути для выборовмнение

07:57

Россияне стягивают войска для прорыва на Покровск: в ISW предупредили об угрозах

07:10

Кто из будущего: только люди с необычайным умом разгадают загадку за 5 секунд

05:30

Раздавят чувства и не заметят: какие знаки зодиака чаще всего разбивают сердца

05:00

Какой сегодня праздник 19 января 2025 года: что категорически нельзя делать в этот день

04:35

"Прокидатися", "просинатися" или "просипатися": какое слово правильно использоватьВидео

03:32

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

02:33

Модные тренды 2025: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе

00:46

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: спикер УДА назвал вероятную дату

18 января, суббота
23:50

Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ

23:20

"Атакуем, или обороняемся": Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

22:46

Ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино в день

22:44

Знают не все водители: что означает значок "фонтан" на панели приборов авто

22:38

У фразы "моя хата скраю" есть неожиданное продолжение: смысл будет совсем другой

22:36

В Донецкой области армия Украины отошла с важных позиций: в СМИ раскрыли детали

Реклама
22:23

Чтобы не угробить машину: как долго можно держать двигатель включенным

22:10

"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

21:57

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

21:17

Это страшно: в сети испугались того, как выглядит Катерина Варнава

21:03

"Хорошо поработали": Зеленский отреагировал на громкие задержания и ракетный ударФото

20:59

Европа боится возвращения беженцев в Украину: какие угрозы для стран

20:08

В бой бросают "верблюдов" и солдат на костылях: в ВСУ раскрыли новую тактику РФ

19:30

Россияне ежедневно продвигаются: Братчук заявил о главной задаче ВСУ на фронте

19:26

РФ после захвата 4-х областей Украины до 2026 года начнет войну с НАТО – Welt

18:48

БОВП пройдут и мужчины, и женщины: в Минобороны объяснили, что будет за отказ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять