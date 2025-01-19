Не все в курсе: как правильно использовать кислородный порошок

Кислородный порошок поможет устранить пятна на одежде и очистить мебель - как правильно им пользоваться для наилучшего результата.

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Как правильно использовать кислородный порошок / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

Что такое кислородный порошок

Как правильно пользоваться стиральным порошком

Если вы уже устали бороться с пятнами на одежде, которые не всегда можно вывести с помощью домашних средств, то на помощь может прийти кислородный порошок. Единственное, до предварительно нужно разобраться каким образом его правильно использовать.

Что такое кислородный порошок и как им пользоваться

Кислородный порошок - это такое средство, которое способно устранить даже застарелые пятна. В большинстве случаев он не имеет запаха и хорошо растворяется в горячей воде. Чаще всего его применяют для того, чтобы отбелить вещи. Состав средства: перкарбонат натрия, кристалосольват карбоната натрия и пероксида водорода. Перечисленные химические элементы являются абсолютно безопасными для вещей и людей, поскольку не вредит ткани и не вызывает никаких аллергических реакций.

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На своей странице в Тик Ток Элиза Куша рассказывает и показывает как правильно замачивать вещи в кислородном порошке. В первую очередь, нужно выбрать одежду белого цвета, которая нуждается в "терапии". Складываем ее всю в миску и заливаем кипятком по таким пропорциям: две мерные ложки средства на один литр кипятка. Так оставляем на три часа. Замоченные вещи стали уже значительно белее. Вынимаем их из миски, забрасываем в машинку на быструю стирку и добавляем еще одну мерную ложку того же порошка. Даже давно "заношенные" серые вещи стали на несколько тонов светлее.

Где еще можно применять кислородный порошок

Главным плюсом кислородного порошка является то, что он не только удаляет пятна на одежде, его можно использовать как чистящее, моющее и дезинфицирующее средство.

Очистка кастрюль, сковородок и кухонных форм для запекания: 3 мерные ложечки кислородного порошка насыпать на дно емкости, в которой вы будете замачивать кухонные принадлежности, залить одним литром кипятка, при возможности, кипятить 15-20 минут. После этого оставить еще на 2-3 часа.

Очистка мягкой мебели. Для начала кислородный порошок необходимо развести в горячей воде и тщательно перемешать. Очень удобно очищать диван с помощью распылителя, поэтому можно перелить образовавшийся раствор в специальную бутылочку с распылителем.

Достаточное количество раствора нужно нанести на пятна другие виды загрязнений на диване и оставить на 3-5 минут, для того, чтобы кислородный порошок начал действовать. Лучше всего взять влажную мягкую тряпку и круговыми движениями втирать раствор в диван. Далее сухой тряпкой необходимо вытереть поверхность дивана. Нужно подождать пока ткань высохнет, осмотреть ее, если пятна остались, то необходимо повторить процедуру.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Подходит для мытья полов. Кислородный порошок также можно добавлять в воду при мытье пола и он поможет качественнее и эффективнее справиться с грязью.

Что нельзя стирать кислородным порошком

Кислородный порошок не стоит применять при стирке или чистке кожаных вещей, шелка, шерсти, алюминия, чугунных изделий, лакированных или же полированных деревянных поверхностей.

Можно ли забрасывать кислородный порошок в стиральную машинку

Кислородный порошок можно использовать вместе с другими моющими средствами, такими как стиральный порошок. Он усиливает эффект стирки, но не является заменой основного средства.

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