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Забываем о неприятных запахах: как действенно избавиться от запаха собачьей мочи

Олег Макаров
19 января 2025, 13:00
106
Как быстро избавиться от запаха собачьей мочи с ковра или пола - эффективные способы с уксусом, содой, лимоном и специальными средствами.
Как действенно избавиться от запаха собачьей мочи
Как действенно избавиться от запаха собачьей мочи / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как убрать запах собачьей мочи в домашних условиях
  • Какие средства будут эффективными в преодолении проблемы

Почти каждый человек имеет своего домашнего любимца, но не все они могут исправно ходить в туалет. Поэтому стоит знать несколько эффективных методов как избавиться от запаха собачьей мочи с ковра и с пола.

Понятно, что чем быстрее будет выявлена проблема, то тем результативнее и быстрее можно будет избавиться от ее следов. Для того, чтобы вывести запах собачьей мочи, то не обязательно сразу бежать в магазин за дорогими средствами, ведь с данной проблемой хорошо справляются и те, что всегда под рукой.

видео дня

Как избавиться от запаха собачьей мочи с ковра в домашних условиях

Средство для мытья посуды

Для того, чтобы избавиться от запаха собачьей мочи на ровной поверхности (например, на полу) нужно иметь несколько предметов: мягкие и сухие тряпки (желательно микрофибра), вода, распылитель и средство для мытья посуды. В теплую воду добавить несколько капель средства, взболтать до образования пены и разбрызгать вдоль мокрого пятна, пропитывая при этом тряпкой. Процедуру повторять до тех пор, пока тряпки полностью не впитают жидкость.

Уксус

Более агрессивное и надежное средство, которое поможет избавиться от запаха, который уже распространился по дому - уксус. Для очищения "неприятностей" данным средством необходимо развести уксус с водой в равных пропорциях. Нанести вручную или же с помощью распылителя. Образовавшуюся жидкость рекомендуют тщательно втирать в поверхность, особенно, если это ковер на полу, плитка, или паркет. Оставить на 15-20 минут и протереть сухой тряпкой до полного высыхания.

Что нельзя давать собакам инфографика
Что нельзя давать собакам инфографика / Главред

Сода

Если пятно большого размера, то можно попробовать использовать пищевую соду. Щепотку соды насыпать сверху мокрой лужи, чтобы полностью ее покрыть. Оставить так на несколько часов, чтобы сода полностью втянула мочу. Но стоит помнить и о том, что большое количество соды тоже нельзя использовать, поскольку ее остатки будет трудно убрать с мягких или неровных поверхностей.

Перекись водорода

Достаточно щадящее средство, которое поможет избавиться от запаха собачьей мочи и которое можно найти в любой аптечке - перекись водорода. Этот способ очень прост - нужно лишь смочить мягкую тряпку перекисью водорода, чтобы она была максимально влажной, и положить на то место, которое облюбовал ваш домашний любимец. Оставить на 30 минут, после этого протереть чистой, влажной тряпкой. Есть одно "но"! Перекись водорода известна тем, что отбеливает некоторые виды тканей. Поэтому не стоит использовать данный метод на темных коврах и мебели.

Лимонный сок или лимон

Сок лимона необходимо развести в равной пропорции с водой и нанести на пятно. Цитрусовый запах перебьет запах мочи и ликвидирует даже самое страшное пятно.

Что делать если домашние методы не помогают убрать запах собачьей мочи с ковра

Если ни одно из приведенных выше домашних средств не справляется с проблемой, оставляет следы, размывает рисунок, отбеливает или еще что-то, то стоит обратиться к специализированным средствам. Специалисты советуют покупать такие средства в интернете, поскольку в обычных магазинах бытовой химии их найти достаточно сложно. Такие средства имеют совсем другой состав, не содержат токсичных веществ и не вредят ткани.

Кроме того, действующие вещества специальных средств помогают не только вывести следы, но и полностью удалить запах собачьей мочи с ковра. Они не деформируют ткань, а, следовательно, их можно использовать для особо деликатных ковров. Единственный их недостаток - высокая цена.

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