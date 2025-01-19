Юлия Санина впервые призналась, как ее муж оказался за границей во время войны

Санину хейтят за то, что она "вывезла" Бебко.

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Юлия Санина рассказала, как выехал из Украины Вал Бебко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

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Юлия Санина опубликовала фото заграничного отдыха с семьей

Звезду упрекнули в том, что она вывезла мужа за границу

Она ответила, как Вал Бебко оказался не в Украине

Солистка группы The Hardkiss, певица Юлия Санина в своем боле в Instagram показала, как с мужем, концертным директором коллектива и музыкантом Валом (Валерием) Бебко, и их общим сыном проводит зимние праздники на горнолыжном курорте за границе. Увы, порадоваться за артистов смогли далеко не все.

В комментариях Санину упрекнули в том, что во время полномасштабной войны ее муж находится за границей. Также под сомнение подписчиков попала законность выезда Бебко.

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Звезда редко вступает в споры в комментариях, однако в этом случае решила заступиться за свою семью. Она объяснила, что переезд за границу произошел еще до начала полномасштабной войны.

"Никто никого не вывозил. Наша семья выехала еще до полномасштабного вторжения", - сухо отметила Юлия Санина. В дальнейшие дебаты по этому поводу она вступать не стала.

Юлия Санина рассказала, как выехал из Украины Вал Бебко / instagram.com/the_hardkiss

Выезд всей мужской части группы The Hardkiss за границу во время полномасштабной войны стал популярной темой для обсуждения после того, как блогер-сплетник Беспалов в своих выпусках не раз рассказывал, дескать артисты не в Украине, возвращаться не планируют и уже обустраивают свою жизнь за рубежом.

The Hardkiss активно давали благотворительные концерты на пользу ВСУ, но не в Украине. В родной стране сольную карьеру певицы и ведущей активно развивает сама Санина.

The Hardkiss не выступают в Украине / instagram.com/the_hardkiss

К слову, отсутствие новостей про Вала Бебко в информационном пространстве сперва связывали с проблемами в браке с Юлией Саниной - паре приписывали расставание, которое они якобы тщательно скрывают, чтобы не навредить имиджу коллектива. Теперь стало ясно, что семья артистов живет на две страны. Пара вместе с 2009 года.

Юлия Санина и Вал Бебко вместе 16 лет / instagram.com/the_hardkiss

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Кто такая Юлия Санина? Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

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