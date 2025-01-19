Юлия Санина впервые призналась, как ее муж оказался за границей во время войны

Кратко:
- Юлия Санина опубликовала фото заграничного отдыха с семьей
- Звезду упрекнули в том, что она вывезла мужа за границу
- Она ответила, как Вал Бебко оказался не в Украине
Солистка группы The Hardkiss, певица Юлия Санина в своем боле в Instagram показала, как с мужем, концертным директором коллектива и музыкантом Валом (Валерием) Бебко, и их общим сыном проводит зимние праздники на горнолыжном курорте за границе. Увы, порадоваться за артистов смогли далеко не все.
В комментариях Санину упрекнули в том, что во время полномасштабной войны ее муж находится за границей. Также под сомнение подписчиков попала законность выезда Бебко.
Звезда редко вступает в споры в комментариях, однако в этом случае решила заступиться за свою семью. Она объяснила, что переезд за границу произошел еще до начала полномасштабной войны.
"Никто никого не вывозил. Наша семья выехала еще до полномасштабного вторжения", - сухо отметила Юлия Санина. В дальнейшие дебаты по этому поводу она вступать не стала.
Выезд всей мужской части группы The Hardkiss за границу во время полномасштабной войны стал популярной темой для обсуждения после того, как блогер-сплетник Беспалов в своих выпусках не раз рассказывал, дескать артисты не в Украине, возвращаться не планируют и уже обустраивают свою жизнь за рубежом.
The Hardkiss активно давали благотворительные концерты на пользу ВСУ, но не в Украине. В родной стране сольную карьеру певицы и ведущей активно развивает сама Санина.
К слову, отсутствие новостей про Вала Бебко в информационном пространстве сперва связывали с проблемами в браке с Юлией Саниной - паре приписывали расставание, которое они якобы тщательно скрывают, чтобы не навредить имиджу коллектива. Теперь стало ясно, что семья артистов живет на две страны. Пара вместе с 2009 года.
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Кто такая Юлия Санина?
Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.
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