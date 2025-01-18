'Атакуем, или обороняемся': Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

Около 600 шведских солдат совершили первое наземное развертывание за пределами Швеции.

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Швеция отправила своих солдат к границам с РФ / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

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Батальон начал охрану латвийской границы с Россией

Шведы активно готовятся к возможным вызовам со стороны РФ

Шведские солдаты впервые развернулись за границей в рамках НАТО. 600 военных прибыли в Латвию для охраны границы с Россией. Это исторический шаг для Швеции, которая присоединилась к постоянным силам НАТО в Балтийском регионе.

Около 600 шведских солдат совершили первое наземное развертывание за пределами Швеции в рамках своих обязательств как союзников НАТО. Батальон был транспортирован на корабле в Ригу и начал охрану латвийской границы с Россией на следующие шесть месяцев, говорится в SVT.

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"Мы либо атакуем, либо обороняемся, либо задерживаемся", - сказал подполковник Хенрик Росдаль.

С момента прибытия шведы активно готовятся к возможным вызовам, в том числе и через постоянную тренировку и физическую подготовку.

Какие расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Переход в Латвию проходил под большим уровнем безопасности.

"Всего за пару дней перевозим весь батальон, транспортные средства, личный состав и все необходимое для того, чтобы в худшем случае быть готовыми действовать в условиях войны", - рассказал менеджер по коммуникациям Южного Сконе полка P7 Маркус Нильссон.

Новая миссия шведских солдат является важным шагом для поддержания стабильности в Балтийском регионе. Командир дивизии НАТО в странах Балтии Джетте Альбинус подчеркнул высокую квалификацию и боевую готовность шведских военных.

Эта операция является частью концепции НАТО "Передовые сухопутные войска", предусматривающей развертывание подразделений НАТО в странах, граничащих с Россией, с целью сдерживания потенциальных агрессивных действий.

Операция в Латвии проходит на базе Адажи и является важной частью обеспечения коллективной безопасности НАТО.

Новости НАТО

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ после захвата 4-х областей Украины до 2026 года начнет войну с НАТО. Россия вооружается сверх потребности своих войск в Украине. В частности известно, что в российской армии "становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников".

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