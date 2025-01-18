'Атакуем, или обороняемся': Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

Главное из материала:
- Батальон начал охрану латвийской границы с Россией
- Шведы активно готовятся к возможным вызовам со стороны РФ
Шведские солдаты впервые развернулись за границей в рамках НАТО. 600 военных прибыли в Латвию для охраны границы с Россией. Это исторический шаг для Швеции, которая присоединилась к постоянным силам НАТО в Балтийском регионе.
Около 600 шведских солдат совершили первое наземное развертывание за пределами Швеции в рамках своих обязательств как союзников НАТО. Батальон был транспортирован на корабле в Ригу и начал охрану латвийской границы с Россией на следующие шесть месяцев, говорится в SVT.
"Мы либо атакуем, либо обороняемся, либо задерживаемся", - сказал подполковник Хенрик Росдаль.
С момента прибытия шведы активно готовятся к возможным вызовам, в том числе и через постоянную тренировку и физическую подготовку.
Переход в Латвию проходил под большим уровнем безопасности.
"Всего за пару дней перевозим весь батальон, транспортные средства, личный состав и все необходимое для того, чтобы в худшем случае быть готовыми действовать в условиях войны", - рассказал менеджер по коммуникациям Южного Сконе полка P7 Маркус Нильссон.
Новая миссия шведских солдат является важным шагом для поддержания стабильности в Балтийском регионе. Командир дивизии НАТО в странах Балтии Джетте Альбинус подчеркнул высокую квалификацию и боевую готовность шведских военных.
Эта операция является частью концепции НАТО "Передовые сухопутные войска", предусматривающей развертывание подразделений НАТО в странах, граничащих с Россией, с целью сдерживания потенциальных агрессивных действий.
Операция в Латвии проходит на базе Адажи и является важной частью обеспечения коллективной безопасности НАТО.
Новости НАТО
Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ после захвата 4-х областей Украины до 2026 года начнет войну с НАТО. Россия вооружается сверх потребности своих войск в Украине. В частности известно, что в российской армии "становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников".
В НАТО обеспокоены из-за того, что в РФ хотят увеличить армию на 1,5 млн солдат до конца 2026 года. В декабре министр обороны РФ заявил, что страна должна быть готова к возможному конфликту с НАТО в Европе в течение следующего десятилетия. В разведке Финляндии заявили, что это угроза для НАТО.
Стало известно, что Кремль будет требовать разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом. Отмечается, что все более уверенный в своем превосходстве на поле боя в Украине, российский президент Владимир Путин полон решимости достичь своей цели, чтобы Украина никогда не присоединилась к Альянсу.
Больше интересных новостей:
- Море оружия от стран НАТО: что получит Украина по итогам "Рамштайна"
- Что остановит Россию и Путина, если не членство Украины в НАТО
- "Баба Яга против": почему Трамп не видит Украину в НАТО - какая альтернатива
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред