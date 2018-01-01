Киркорова в шикарном дизайнерском пуховике назвали "бомжом с подворотни"

Вид исполнителя в черном пуховике Philipp Plein позабавил подписчиков.

Филипп Киркоров 24СМИ

Российский певец Филипп Киркоров похвастался своей дружбой с известным модельером Филиппом Плейном.

На своей странице в Instagram он разместил фото, где запечатлен с модельером после его дефиле на Неделе моды в Нью-Йорке.

Киркоров пишет, что накануне этого мероприятия побывал в гостях у дизайнера в Милане, да ещё получить от него лично потрясающий подарок.

"Этот чёрный нереальный кожаный пуховик и кроссовки с этого показа ОСЕНЬ/ЗИМА 2018, которых нет ещё ни у кого, и поступят они в продажу только осенью 2018 года. Я уже не говорю про потрясающую эксклюзивную крокодиловую белую куртку с ручной росписью на спине, которую дизайнер изготовил специально для меня и которую я обязательно вот-вот "выгуляю" на каком-нибудь светском мероприятии в Москве или не в Москве)), а также спортивный именной черный костюм, Limited Edition с легендарного боя Aлойда Мейвейзера и Конора Макгрегора, проходившего прошлым летом в Лас Вегасе", — написал он.

Instagram

Пользователи соцсети не оценили такой роскошный подарок. Вид исполнителя в черном пуховике Philipp Plein позабавил их.

Так подписчики написали: "Да вы батенька шмоточник", "Киркоров похож на кудрявую бабушку", "Ну все в подарок приобрел. бедненький приоделся, а то нечего носить". "На бомжа с нашего двора похож, не в обиду", "Надо имидж менять, а то смешно со стороны", "Его нарциссизм прогрессирует".

Совместный фотопортрет певца и модельера собрал в Instagram почти 19 тысяч лайков.

Напомним, что ранее Киркоров "влип" в скандал с фанаткой.