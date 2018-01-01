Елена Кравец рассказала, почему задумалась об уходе из "Квартала", видео

Артистка отметила, что в ее жизни был момент, когда хотела взять паузу в карьере.

Единственная, креативная, крутая актриса "Студии Квартал 95" Елена Кравец рассказала, что заставило ее задуматься о перерыве в своей карьере.

Об этом она сказала в гостях программы "Зе Интервьюер", пишет hochu.ua

По ее словам, после рождения двойняшек, появление на свет которых для нее с супругом было неожиданным событием, задумалась о переменах в жизни и необходимости длительного отпуска.

"Скажем так, был момент, когда я хотела взять паузу — да, уйти — нет. Это был момент, когда родились малыши, и когда я поняла, что мне нужен год. Мне нужен год, потому что мне было нелегко", — говорит она.

Однако, отмечает артистка, все в "Квартале" проявили к ней лояльность и огромную поддержку. Вдобавок большую роль в решении по поводу карьеры Елены сыграла поддержка родственников, что и позволило Елене через короткое время после рождения детей вновь выйти на сцену.

Напомним, ранее Елена Кравец показала подросших двойняшек.