Миранда Керр вышла замуж за Эвана Шпигеля

На свадьбу молодожены позвали только самых близких друзей и родственников.
Об этом пишет DailyMail.
34-летняя Миранда и 26-летний основатель Snapchat Эван поженились в доме Шпигеля в Лос-Анджелесе,
На свадьбу молодожены позвали только самых близких друзей и родственников. Поговаривают, что гостей на празднике пары было не больше 30. А родные Миранды специально прилетели на праздник с родины модели Австралии в США.
Звездное мероприятие началось с коктейлей в шатре в саду, под аккомпанемент пианиста, который играл When You Wish At Star.
Австралийская модель познакомилась со Шпигелем на ужине Louis Vuitton в Нью-Йорке в 2014 году. Пара объявила о своей помолвке в июле прошлого года.
Они — одна из самых богатых пар Голливуда.
Представители мисс Керр и Шпигель отказались от комментариев.
Для Шпигеля это первый брак. 34-летняя Миранда уже была замужем — за известным актером Орландо Блумом. У них есть сын.
Напомним, Дженнифер Лопес собралась замуж за нового возлюбленного.
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