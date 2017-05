Миранда Керр вышла замуж за Эвана Шпигеля

На свадьбу молодожены позвали только самых близких друзей и родственников.

Миранда Керр Reuters

Известная супермодель, экс-жена голливудского актера Орландо Блума, Миранда Керр вышла замуж за американского миллиардера Эвана Шпигеля.

Об этом пишет DailyMail.

34-летняя Миранда и 26-летний основатель Snapchat Эван поженились в доме Шпигеля в Лос-Анджелесе,

На свадьбу молодожены позвали только самых близких друзей и родственников. Поговаривают, что гостей на празднике пары было не больше 30. А родные Миранды специально прилетели на праздник с родины модели Австралии в США.

Звездное мероприятие началось с коктейлей в шатре в саду, под аккомпанемент пианиста, который играл When You Wish At Star.

Австралийская модель познакомилась со Шпигелем на ужине Louis Vuitton в Нью-Йорке в 2014 году. Пара объявила о своей помолвке в июле прошлого года.

Они — одна из самых богатых пар Голливуда.

Представители мисс Керр и Шпигель отказались от комментариев.

Миранда Керр и Эван Шпигель Instagram

Для Шпигеля это первый брак. 34-летняя Миранда уже была замужем — за известным актером Орландо Блумом. У них есть сын.

Инстаграм Эван Шпигель