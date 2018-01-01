Навка шокировала снимком полета с парашютом с 3-летней дочкой: фото

Бесстрашие фигуристки разделили далеко не все подписчики ее блога.

Навка отдыхает с дочерью в Турции Фото: Instagram/Татьяна Навка

Жена пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова и известная фигуристка Татьяна Навка , которая отдыхает с дочкой на море, сообщила поклонникам, что решила вперые полетать на парашюте. Компанию фигуристке составила 3-летняя Надя.

"Несмотря на мое бесстрашие, я впервые летала на парашюте. И, конечно, благодаря Надюше, моя мечта осуществилась. Как сказала Надя: "Ой мамочка, у меня сердце сейчас испугалось!" Но ощущения мы испытали волшебные, конечно!", - подписала олимпийская чемпионка видео в Instagram.

Однако не все пользователи Сети оценили поступок фигуристки: одни поклонники похвалили супругу Пескова за бесстрашие, а другие раскритиковали ее за то, что подвергла дочку опасности.

"Отчаянные", "Супер! Молодцы девчонки!", "Какая вы смелая и, даже, рисковая! С ребенком! Всякое ведь бывает!", "Это же рискованно! Берегите себя и доченьку!", "Это не опасно для ребенка? Вы руки отпустили. А если б она упала, не дай бог", — написали комментаторы.

Фото: Instagram/Татьяна Навка

Ранее сообщалось, что Песков с супругой Татьяной Навкой проводят отпуск в аннексированном Крыму.

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