Песков с женой отправился отдыхать в Крым: фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой проводят отпуск в аннексированном Крыму.

"Совершенно фантастическое место мы обнаружили в Крыму. Санаторий "Меллас". Что-то нереальное", - подписала Навка фото в Instagram.

Российская фигуристка опубликовала несколько снимков с морского побережья, а также фотографию возле санатория "Меллас", где можно рассмотреть буйную крымскую растительность.

В хештегах Навка отметила фразы "я люблю Крым", "лучшее место на земле", "все отлично".

Напомним, волонтеры сайта "Миротворец" внесли в базу российскую фигуристку, супругу пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяну Навку, поскольку Крым она посещает уже не впервые.