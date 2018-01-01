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"Ножки чудо!": Вика из "НеАнгелов" похвасталась соблазнительной фигурой на видео

Сегодня, 03:57

Артистка позировала для фотографа.

Смеюха
Виктория Смеюха поделилась пикантным видео instagram.com/vikanablack
Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками жарким видео в купальнике.

Яркий ролик певица выложила на своей странице в Instagram. На видео Вика в стильном черном купальнике позирует на пляже для фотографа под песню российского исполнителя Элджея "360".

Поклонники восхитились стройной фигурой артистки, оставит десятки комментариев с похвалой.

"Шикарная!", "Вика, вы огонь!", "Вика, как всегда просто супер", "Ты такая умница! Фотографу просто в кайф работать с такой модель", "Какая фигура!", "Ножки чудо!", - расхваливали фанаты.

Видео можно посмотреть здесь.

Ранее Вика из "НеАнгелов" поделилась соблазнительными фото в легком костюме.

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Теги:  
Виктория Смеюха, НеАнгелы, фигура, видео, купальник
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