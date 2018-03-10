"Девушка-весна". В Сети расхвалили фото Вики из "НеАнгелов" с букетом

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует с букетом.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

Ряд интернет-пользователей оставили под фото позитивные отзывы. "Девушка-весна!!!", — отметила taia_zimina_.

"Сама нежность", — считает dasha_zybina. "Стройняшечка!)", — написал mb_1324. "Королева! Люблю!", — признался dmitriizaulskii. "Красотка", — полагает denis_denov.

Ранее Виктория Смеюха поделилась в соцсети фото, на котором она позирует возле вырезанных из дерева медведей. Забавный снимок был сделан в Болгарии, посмотреть его можно здесь.