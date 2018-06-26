"Они с языком": Даша Астафьева ошеломила фанатов жаркими поцелуями с двумя девушками

Артистка устроила горячий перформанс на сцене.

Даша Астафьева поразила поклонников выходкой на концерте instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поразила поклонников своим поступком на последнем видео.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram ролик с выступления в одесском ночном клубе "Итака". Певица выложила видео без звука, сопроводив хештегом "ненормативная лексика", однако отчетливо видно, как артистка поцеловала сначала одну девушку из балета, затем вторую.

"Поймут все, кто был на концерте в субботу...", - загадочно подписала видео певица.

Подписчики, которые были на концерте, подтвердили, что им жаркое выступление Астафьевой очень понравилось.

"Они с языком", "Да уж, это был такой кайфун!", "Вааау", "Обожаю этот момент", "Лесби", "Впечатляет", "Жаль, что я не была на концерте и то, что видео без звука", - писали ошеломленные подписчики.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 26 Июн 2018 в 11:24 PDT

Ранее Даша Астафьева засветила грудь в новой фотосессии.

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