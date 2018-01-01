В ванне на сцене. Ани Лорак показала соблазнительное фото

Снимок певицы в соцсети за час собрал более 20 тысяч лайков.

Ани Лорак порадовала поклонников новым снимком instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует на сцене в ванне.

Исполнительница с помощью соблазнительного фото анонсировала премьеру своего шоу Diva, говорится на ее странице в Instagram.

Снимок за час собрал более 20 тысяч лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ним позитивные отзывы.

"Богиня!!!... Безумно тебя люблю", — отметила ekaterine_mindiashvili. "Вы настоящая Дива… Звездочка наша любимая!", — написала gazizazhakupova.

Ани Лорак порадовала поклонников новым снимком instagram.com/anilorak

Ранее сообщалось, что Ани Лорак планирует провести два концерта в России — 25 февраля в Санкт-Петербурге и 3 марта в столице страны Москве, она будет развлекать пришедших своим шоу Diva.