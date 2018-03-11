"Битва Экстрасенсов": 18 сезон шокировал опасными заданиями и тайнами

В этом сезоне за звание лучшего решило побороться немало магов.

На украинские телеканалы вышел премьерный выпуск 18 сезона "Битвы экстрасенсов ".

В этом сезоне за звание лучшего решили побороться и шаманы, и медиумы, и гадалки, и даже жрецы африканской и графической магии.

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Как сообщает СТБ, кресло Мистера Х в этом сезоне заняла известная украинская телеведущая Ольга Фреймут.

Первый выпуск уже ознаменовался конфликтами. Самый ожесточенный спор разгорелся между магом-двуручником Любомиром и хладником Рафаилом. В итоге Любомир покинул площадку.

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Опасности подстерегали участников на каждом шагу – от простого с виду паука до испытания "Живое/неживое".