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"Битва Экстрасенсов": 18 сезон шокировал опасными заданиями и тайнами

Сегодня, 14:28

В этом сезоне за звание лучшего решило побороться немало магов.

экстрасенс
ruvek.ucoz.net
На украинские телеканалы вышел премьерный выпуск 18 сезона "Битвы экстрасенсов".

В этом сезоне за звание лучшего решили побороться и шаманы, и медиумы, и гадалки, и даже жрецы африканской и графической магии.

Как сообщает СТБ, кресло Мистера Х в этом сезоне заняла известная украинская телеведущая Ольга Фреймут.

Первый выпуск уже ознаменовался конфликтами. Самый ожесточенный спор разгорелся между магом-двуручником Любомиром и хладником Рафаилом. В итоге Любомир покинул площадку.

Опасности подстерегали участников на каждом шагу – от простого с виду паука до испытания "Живое/неживое".
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Битва экстрасенсов, экстрасенс, шаман, гадалка, шоу, Ольга Фреймут
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