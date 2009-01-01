Дезертирство в ДНР. Военный эксперт назвал острую проблему боевиков

Отмечается появление листовок с информацией о розыске дезертиров на остановках.

Эксперт назвал проблему боевиков ДНР finam.info

На Донбассе в частях и подразделениях 1-го АК ДНР продолжает обостряться проблема дезертирства боевиков.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на данный момент только в одной "3-й омсбр 1-го АК" числится 12 дезертиров.

"Отмечается появление листовок с информацией о розыске дезертиров на остановках общественного транспорта, магазинах и т.д. (ранее командование оккупантов всячески скрывало факты дезертирства)", — рассказал Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что "морпехам" ДНР и стрелкам ЛНР надоело рыть окопы, массово бегут из частей.