Дивизия контрактников. Журналист назвал оперативный резерв оккупантов РФ на Донбассе

Дивизия развернута в Новочеркасске, в 100 километрах от границы с Украиной.

Журналист назвал оперативный резерв оккупантов РФ mir24.net

Российская 150-я мотострелковая дивизия, которая выдвинулась на "неизвестный полигон", является оперативным резервом войск, ведущих войну против Украины

Об этом журналист Юрий Бутусов рассказал в Facebook.

"150-я мотострелковая дивизия ЮВО, дислоцированная в Ростовской области, впервые была поднята по тревоге с целью проверки боевой готовности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе округа. "Подразделения были приведены в высшие степени боевой готовности. Личный состав получил задачу выдвинуться на незнакомые полигоны округа... Кульминацией проверки боеготовности подразделения станет проведение тактического учения на незнакомом полигоне", — цитирует Бутусов российские источники.

Всего к проверке боевой готовности дивизии привлечено более 2 тыс. военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники. По российским сообщениям, в маневрах принимают участие свыше 6,5 тысяч военнослужащих.

"Дивизия развернута в Новочеркасске, в 100 километрах от границы с Украиной. Она полностью комплектуется "контрактниками", и должна стать соединением постоянной готовности. Дивизия входит в состав новой 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Судя по обстановке, именно 150-я дивизия является оперативным резервом 1-го и 2-го армейских корпусов оккупационных войск на Донбассе. И вполне понятно, к каким "неизвестным полигонам" ее готовят", — пояснил Бутусов.

Новая российская 150-я мотострелковая дивизия создана в 2016-м году, достигнет боеготовности по плану в 2017-м. Учения дивизии проводятся в рамках проверки боеготовности Южного военного округа, начатой по тревоге 1 июня.

Напомним, ранее военный эксперт оценил опасность наступления РФ.