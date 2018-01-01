Хорошая кормушка. Сеть покорило видео плящущей белки "с головой Трампа"

В общем-то, ролик в очередной раз доказывает, что голод - не тетка.

Скриншот из видео

Пользователей всемирной Сети покорил видеоролик, на котором белки потешным образом достают съестное из кормушки, изготовленной в форме головы президента США Дональда Трампа.

В записи четко видно, как сперва один из зверьков, как бы пританцовывая, засовывает голову в кормушку − чтобы достать спрятанную еду. За ним внимательно наблюдает другой зверек, но долго не выдерживает и тоже приобщается к процессу.

В конце концов обе белки получают долгожданную еду и уписывают ее за обе щеки.

http://glavred.info/techno/inoplanetyane-vosprinimayut-lyudey-podobiem-belok-i-oleney-493189.html

Напомним, ранее сообщалось о том, что белки умудрились спрятать под капотом авто 23 кило шишек.

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