Хорошая кормушка. Сеть покорило видео плящущей белки "с головой Трампа"

В общем-то, ролик в очередной раз доказывает, что голод - не тетка.
В записи четко видно, как сперва один из зверьков, как бы пританцовывая, засовывает голову в кормушку − чтобы достать спрятанную еду. За ним внимательно наблюдает другой зверек, но долго не выдерживает и тоже приобщается к процессу.
В конце концов обе белки получают долгожданную еду и уписывают ее за обе щеки.
http://glavred.info/techno/inoplanetyane-vosprinimayut-lyudey-podobiem-belok-i-oleney-493189.html
Напомним, ранее сообщалось о том, что белки умудрились спрятать под капотом авто 23 кило шишек.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram