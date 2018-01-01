Обнимашки с медведем. Сеть порвало видео мужчины, утешающего грустного "косолапого" зверя

Известно, что медведя зовут Джимбо и он весит около семи центнеров.

Скриншот из видео

В США мужчина с помощью объятий утешил огромного медведя по кличке Джимбо.

Соответствующая видеозапись была опубликована на канале нью-йоркского "Центра помощи осиротевшим животным" на портале YouTube. На данный момент ее посмотрели более 1,9 млн раз. "Я уверен, вы ведете себя со своими медведями так же, когда у них выдался тяжелый день", - говорится в описании видео.

Также известно, что Джимбо внезапно заболел, и ему вызвали ветеринара. Но этот визит зверя сильно расстроил. И тогда его друг, Джим Ковальчик, решил его приободрить объятиями.

По словам мужчины, они дружат уже 23 года. Зоопарк, где родился медведь, вскоре закрылся очень И тогда медвежонка приютил Ковальчик. Сейчас Джимбо весит 680 килограмм, но продолжает слушаться своего друга-человека, сообщает портал Pikabu.

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