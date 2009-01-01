Реалии ДНР. Блогер показал, как боевики свезли в Донецк массовку на "марш" за Минские соглашения

По версии сепаратистов, на сей шабаш собралось чуть ли не 20 тысяч человек, хотя в действительности — не более 3.

Боевики свезли в Донецк массовку zloy-odessit.livejournal.com

оккупированный Донецк на так называемое "шествие в поддержку Минских соглашений" людей целенаправленно свозили со всей оккупированной территории.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом Журнале.

Он пишет, что по версии сепаратистов, на сей шабаш собралось чуть ли не 20 тысяч человек, хотя в действительности — не более 3 — 3,5 тысяч.

"Дело в том, что на подобное мероприятие, как и заведено, народ не пришёл на своих "двоих", хотя собрать с Донецка 3 тысячи народу, по идее, в выходной день, даже в его нынешнем состоянии "зоны отчуждения" вполне было бы реально. Нет, людей свезли на автобусах. Причём свозили не только бюджетников, которые строго подотчётно своему руководству о посещении подобных мероприятий, но и со всей оккупированной области" — подчеркнул Коваленко.

"Сами пришли? По доброй воле? Верим, верим — услышти низависимый Данбас, ёпта!", — добавил "Злой Одессит".

Фото: zloy-odessit.livejournal.