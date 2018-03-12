Сначала дожди, а потом опять морозы: какие области Украины пострадают сильнее всего

На погоду в стране очень повлияет циклон с запада.

Относительно теплая погода порадует украинцев всего лишь неделю, а потом

Как рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире "Еспресо.TV", в ближайшие дни погода в Украине будет зависит от циклона с запада. Будет тепло и влажно. 13-15 марта осадки прогнозируются по всей территории Украины. А 17-18 марта в Украину вернутся морозы, так что ждем похолодания.

В ближайшие сутки, 12 марта, теплее всего будет в западных областях – от 10 до 15 градусов тепла. На юге воздух прогреется до 6-11 градусов тепла. А вот на остальной территории Украины температура останется умеренной – около 2-8 градусов выше нуля.

Холодней всего будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях.

В Киеве, по прогнозу Диденко, в понедельник и в ближайшие дни будет влажно, дожди будут чередоваться с прояснениями. Столбик термометра поднимется до 5-7 градусов выше нуля.

Аналогичная ситуация сохранится и во вторник, 13 марта.

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Ранее "Главред" уже писал, когда в марте украинцам ждать новых холодов. У похолодания на Еврейские Кучки есть и научное объяснение. По данным Gismeteo, в Украине в этот период столбик термометра опустится почти вдвое.