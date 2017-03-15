Суд выпустил из СИЗО экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу

Луценко сообщил, что Кацуба пошел на сделку со следствием.

Александр Кацуба. crime.in.ua

Также суд снял арест с имущества Кацубы и вернул украинский и заграничный паспорта, пишут "Наші гроші".

Решение приняли коллегия судей в составе Евгения Мартынова, Елены Мелешак и Виталия Циктича.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Александр Кацуба пошел на сделку со следствием.

По его словам, Кацуба изложил на нескольких десятках страниц показания о членстве в организованной преступной группировке и уплатил 100 млн грн в качестве возмещения ущерба.

Луценко сообщил, что суд сделку со следствием утвердил.

Напомним, 17 июня Александр Кацуба задержан по делу компании "Газ Украины-2020", входившей в группу ВЕТЭК, собственником которой является Сергей Курченко, по ст. 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).