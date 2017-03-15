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Суд выпустил из СИЗО экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу

Сегодня, 15:20

Луценко сообщил, что Кацуба пошел на сделку со следствием.

Александр Кацуба
Александр Кацуба. crime.in.ua
10 марта Шевченковский районный суд Киева выпустил из СИЗО бывшего замглавы НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубу.

Также суд снял арест с имущества Кацубы и вернул украинский и заграничный паспорта, пишут "Наші гроші".

Решение приняли коллегия судей в составе Евгения Мартынова, Елены Мелешак и Виталия Циктича.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Александр Кацуба пошел на сделку со следствием.

По его словам, Кацуба изложил на нескольких десятках страниц показания о членстве в организованной преступной группировке и уплатил 100 млн грн в качестве возмещения ущерба.

Луценко сообщил, что суд сделку со следствием утвердил.

Напомним, 17 июня Александр Кацуба задержан по делу компании "Газ Украины-2020", входившей в группу ВЕТЭК, собственником которой является Сергей Курченко, по ст. 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).

 

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Кацуба, СИЗО, залог, суд, Нафтогаз, Луценко, следствие, сделка
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