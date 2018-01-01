В России астролога наказали за предсказание победы Путина

Теперь эксперта ждет штраф.

Астролога оштрафовали за предсказание победы Путина. http://golbis.com

От Роскомнадзора в России страдает не только Telegram (вернее все другие сайты, которые попадают под блокировку вместо мессенджера) – на этот раз ведомство оштрафовало астролога, предсказавшего победу Владимира Путина на выборах президента РФ-2018.

Незадолго до выборов Александр Ремпель опубликовал в газете "Джентри", где работает главным редактором, а также на своей странице в соцсети прогноз, по которому новым президентом России станет именно Путин. За что и получил в итоге штраф.

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Как заявили в Роскомнадзоре, дав свой прогноз, астролог нарушил запрет на публикацию исследований о возможных итогах голосования в день выборов и в течение пяти дней до него, передает информагентство PrimaMedia. Такое правонарушение в РФ влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 1 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей.

"Ей-богу, я не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы", — посетовал Ремпель.

При этом астролог на Роскомнадзор не обиделся и пообещал ведомству спрогнозировать по звездам и его будущее.

Ранее сообщалось, что с астрологической точки зрения, день для инаугурации российского президента Владимира Путина — 7 мая — выбран не самый лучший, мягко говоря. Все говорит о том, что Путин не продержится у власти до конца своего нового президентского срока.

Также астролог спрогнозировал скорую трагедию и уход Путина из-за "дурных знаков на инаугурации".

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