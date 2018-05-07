Путин продержится у власти еще максимум три года

Влад Росс
Астролог
7 мая 2018, 17:01

Церемония инаугурации Владимира Путина была отмечена неблагоприятными знаками.

Владимир Путин на инаугурации

С астрологической точки зрения, день для инаугурации российского президента Владимира Путина — 7 мая — выбран не самый лучший, мягко говоря. Все говорит о том, что Путин не продержится у власти до конца своего нового президентского срока.

Прежде всего, следует отметить, что в 12:04 закончилась церемония инаугурации Путина, и он закончил читать речь. В это время как раз восходил 27-ой градус Льва. А в астрологии последние градусы Льва говорят о завершении царствования или властвования. Это можно понимать однозначно: начавшийся сегодня новый президентский срок Путина — точно последний срок для него. Это однозначно и бесповоротно.

Также 27-ой градус символизирует собой неожиданное убийство, неожиданный уход из жизни. И такой знак на инаугурации может говорить о том, что этот человек может неожиданно лишиться престола. А символ этого градуса — птенцы, которые пытаются взлететь, но падают с высокого гнезда.

Кроме того, Луна при этом находилась в 9-ом градусе Водолея, символ которого — скала, расщепленная молнией. Вообще, это один из символов разрушения монолитности вертикали власти. А Луна в соединении с Заходящим Узлом всегда символизирует беду.

Учитывая все эти моменты, можно говорить о том, что худшее время для инаугурации лидера государства просто не подберешь.

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К тому же, сама церемония инаугурации была отмечена неблагоприятным знаком — над Кремлем в нужный момент не смогли поднять российский триколор, и вся церемония прошла под приспущенным флагом. Такой знак говорит о том, что Россию ждет какое-то скорбное событие. И возможно оно уже этим летом, а именно — во второй половине июля-августе. Вот как недавно вся Россия была потрясена трагедией в Кемерово, так и летом может произойди какая-то подобная катастрофа.

Однако и это еще не все дурные знаки… В этот день как раз была полная в ущербе Луна (после полнолуния Луна начинает убывать, и на ее диске появляется "ущерб", который постепенно растет, — Ред.), а она всегда считается плохим временем. Хуже не придумаешь времени, чтобы проводить инаугурацию — Луна полная в ущербе, еще и с кармическим Заходящим Узлом Кету. Это всегда сулит ниспровержение власти.

Есть еще один показатель — жесткий квадрат между Марсом и Ураном. Это всегда говорит о том, что произойдет неожиданный уход из власти.

Учитывая все вышеперечисленные астрологические аспекты в день инаугурации, можно ручаться абсолютно точно, что Путин не продержится до конца своего нового президентского срока. Максимальный период, который он может продержаться у власти, связан с цифрой три: то ли это будет три месяца, то ли три года — посмотрим. В любом случае, все указывает, что что-то должно случиться через три месяца или через три года.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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