В Южной Африке слон показал гимнастику посреди трассы: видео

Водители были вынуждены остановить автомобили.

Слон продемонстрировал завидную физподготовку Скриншот из видео

В Южной Африке на одной из трасс водители стали свидетелями утренней зарядки многотонного слона

Как говорится в сюжете ТСН, животное вышло на оживленную трассу и демонстрировало свою физическую форму.

Очевидцы засняли, как слон ритмично вытягивал задние ноги. По счастливой случайности, произошедшее смогли заснять профессиональные фотографы дикой природы, которые по трассе следовали в Национальный парк на съемку.

Впоследствии специалисты сказали, что слон вел себя так не из-за желания заняться гимнастикой. Причиной стал крутой подъем, который он готовился преодолеть.

Напомним, в Антарктиде в гости к украинским полярникам заглянул огромный морской слон. Животное даже устроилось на отдых в лодке возле украинской станции "Академик Вернадский".