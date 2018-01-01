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В Южной Африке слон показал гимнастику посреди трассы: видео

Сегодня, 02:34

Водители были вынуждены остановить автомобили.

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Слон продемонстрировал завидную физподготовку Скриншот из видео
В Южной Африке на одной из трасс водители стали свидетелями утренней зарядки многотонного слона.

Как говорится в сюжете ТСН, животное вышло на оживленную трассу и демонстрировало свою физическую форму.

Очевидцы засняли, как слон ритмично вытягивал задние ноги. По счастливой случайности, произошедшее смогли заснять профессиональные фотографы дикой природы, которые по трассе следовали в Национальный парк на съемку.

Впоследствии специалисты сказали, что слон вел себя так не из-за желания заняться гимнастикой. Причиной стал крутой подъем, который он готовился преодолеть.

Напомним, в Антарктиде в гости к украинским полярникам заглянул огромный морской слон. Животное даже устроилось на отдых в лодке возле украинской станции "Академик Вернадский".
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Южная Африка, слон, гимнастика, трасса
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