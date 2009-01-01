В зоне АТО силовики за четыре дня задержали 118 человек, которые скрывались от суда

Задержаные находятся в розыске: 77 из них по криминальным делам и 17 — за админнарушения.

зоне проведения антитеррористической операции в период с 12 по 15 марта служащими Нацгвардии, Госпогранслужбы, а также сотрудниками СБУ и Нацполиции было задержано 118 человек, которые находились в розыске или могут быть причастны к террористическим организациям ЛНР и ДНР.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Задержано несколько человек, которые находятся в розыске: семьдесят семь из них по криминальным делопроизводствам и семнадцать — за административные правонарушения", — отмечают в ведомстве.

Кроме того, 44 человека проверяются на причастность к незаконным вооруженным формированиям.

Также в СБУ отмечают, что у задержанных было изъято восемь единиц огнестрельного оружия, в том числе — два пулемета ДШКМ, калибра 12,7 мм и 1379 боеприпасов.

"Кроме того в ста метрах от автодороги Метелкино — Вороново, Попаснянского района Луганской области, в лесополосе выявлен тайник боеприпасов и взрывчатых веществ: девать гранатометов, три противопехотные мины, полтора килограмма тротила и детонаторы", — отмечают в службе.

Напомним, в зоне АТО на Донбассе силовики задержали боевика ДНР, который в захваченном Донецке охранял украинских заложников.