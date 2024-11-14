Альтернатива мужчинам? Почему до всеобщей мобилизации женщин еще далеко

Пока что насущной необходимости в мобилизации женщин нет, однако такой сценарий может стать возможным.

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В Украине продолжаются обсуждения относительно обязательной мобилизации женщин / Коллаж Главред

В последнее время дискуссия об обязательной мобилизации женщин в ряды ВСУ вышла на новый уровень. Однако кроме набора женщин в качестве живой силы государству еще нужно пройти долгий путь, чтобы действительно уравновесить права женщин и мужчин в армии.

Когда мобилизация женщин может стать обязательной и что об этом думают эксперты и военные - узнавал Главред.

Обязательная мобилизация женщин - что известно

После вступления в силу закона о мобилизации в мае, мобилизация женщин, в отличие от мужчин, остается добровольной. Однако, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", на воинский учет должны стать женщины от 18 до 60 лет, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

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При этом женщины, после того, как уже поступили на военную службу могут уволиться со службы в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.

Однако учитывая тяжелую ситуацию на фронте, в последние дни в соцсетях не утихают обсуждения введения обязательной мобилизации женщин. В частности, мнения разделились на "за" и "против".

По мнению руководительницы Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской, пока что насущной необходимости в мобилизации женщин нет, однако такой сценарий может стать возможным.

"Или мы сохраняем своих мужчин, или нам придется мобилизовать также женщин. Или нам придется сдаться. Мы хотим жить по законам "русского мира", где вся страна будет в братских могилах? Не хотим. А я точно знаю, что "русский мир" - это не просто про триколор, который может висеть над Киевом - они будут заниматься массовыми убийствами. И если у кого-то до сих пор есть иллюзии, то забудьте о них... Я не хочу чтобы женщины, мужчины воевали. Но я точно знаю, что единственный способ устоять - это подготовить все общество к войне", - заявила Берлинская в эфире телемарафона.

При этом позже она написала в своих соцсетях, что при разумном подходе это может быть не обязательная мобилизация, а успешный рекрутинг, в результате чего женщины, которые пришли добровольно и прошли соответствующую подготовку, смогут занять ряд позиций в тылу и высвободить десятки тысяч мужчин для фронта.

Также о необходимости мобилизации женщин в Украине для обеспечения ротаций в армии заявила военная 92 отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская.

"Хотим мы или нет - мы рождены для войны. И от нас зависит, рождаются ли наши дети также для войны. Этот выбор очень прост: оккупация, эмиграция или сопротивление. Я выбираю сопротивление. И на самом деле единственный честный выбор именно гражданина государства - это сопротивление", - отметила Закревская в интервью Hromadske.

Поддерживает идею мобилизации женщин и народный депутат Марьяна Безуглая. По ее мнению, начать стоило бы с мобилизации на тыловые должности: деловодов, кадровиков, подразделений охраны и т.д., а также с трудовой мобилизации для выполнения хозяйственных работ и наращивания темпов оборонной промышленности.

"Если будут мобилизовать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше - это вам, мужчины, один из факторов, почему поддерживать мобилизацию согражданок", - написала депутат.

Впрочем, поддержка введения обязательной мобилизации женщин среди народных депутатов неоднозначна. По мнению члена Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Соломии Бобровской, массовая принудительная мобилизация женщин не будет иметь успеха в усилении армии.

"Такие дискуссии не наталкивают наших женщин на сближение с военным делом, а заставляют думать о выезде за границу и этой категории, которая и так составляет 70-80% украинцев, которые покинули страну после 24 февраля 2022 года", - считает Соломия Бобровская.

Мобилизовать женщин еще рано?

По данным Минобороны по состоянию на сентябрь текущего года, общая численность женщин в Вооруженных силах Украины - 68 000, из них военнослужащих - более 48 000, а непосредственно в зоне боевых действий находятся около 5 000 военнослужащих. Но даже несмотря на такую численность, для женщин в армии до сих пор существует ряд барьеров.

По словам руководительницы движения "VETERANKA" Екатерины Приймак, прежде чем предлагать обязательную мобилизацию женщин, необходимо принять предварительные меры. Прежде всего - наладить механизм привлечения к ответственности за негативные последствия действий, нарушение прав военных и злоупотребление властью. Предоставить военным предельные сроки службы, больше прав и возможностей себя защитить.

В частности, в организацию обращаются за советами женщины, которые раздумывают над службой в армии, их беспокоят дискриминация, домогательства.

"Есть общие проблемы всех в армии - поломанные карьерные лифты, недостатки образовательной системы, замалчивание проблем, кланы паркетчиков, ограничение прав военных, вместо повышения престижа службы - и вместо очередей в ТЦК уже предложения мобилизовать женщин. Но для женщин в армии все эти проблемы острее - еще меньше возможностей защитить себя, попасть на обучение, получить звание и тому подобное. А иногда еще на этапе рекрутингового центра можно наткнуться на человека, который думает, что "в армии бабе не место" и скажет, что для тебя должностей нет", - добавляет ветеранка.

Так, в 2022 году, по словам собеседницы "Главреда", имели место случаи, когда женщин даже с боевым опытом с 2014 года намеренно пытались отодвинуть подальше от фронта.

"Возможно, включается определенный паттерн о том, что у женщины есть дети и ею не будем рисковать. А, возможно, другие причины", - считает Приймак.

Кто такая Екатерина Приймак Екатерина Приймак (Зоя) - глава движения "Veteranka", которое занимается расширением прав женщин в секторе безопасности и обороны. По образованию культуролог, до войны работала в центре современного искусства. В 2014 присоединилась в ряды Добровольческого Украинского Корпуса, м/с "Госпитальеры", где 11 месяцев работала парамедиком в составе эвакуационной бригады (Пески, шахта "Бутовка" в Донецкой области). После возвращения работала на телевидении. В 2018 году вместе с сестрами начала работу над формированием Женского ветеранского движения. Дважды представляла украинских ветеранок в штаб-квартире ООН (CSW 63 в Нью-Йорке, Beijing + 25 в Женеве).

По ее словам, женщин следует поддерживать в желании защищать страну, привлекать, развивать лидерство женщин. В долгосрочных планах предоставлять базовую военную подготовку всем. Однако ни общество, ни армия еще не готовы к принудительной мобилизации женщин. Лучше обратить внимание на мотивированных женщин, которые хотят служить, и таких немало.

"На кого в обществе ляжет забота о детях? И что скажет мужчина, который пошел защищать свою семью и дом, когда его жену/сестру мобилизуют?", - говорит Екатерина Приймак.

Эксперт отмечает, что сейчас идея мобилизации женщин для кого-то может звучать привлекательно, потому что остро не хватает людей. Но по-другому не будет, если не работать с причинами кризиса и не строить честный диалог с обществом.

Взаимодействие тыла и фронта должно происходить по честным правилам игры, которые равны для всех и стремятся к единой цели - сохранению государственности при наименьших потерях и последствиях.

Для женщин в армии до сих пор остается много барьеров / УНИАН

Похожего мнения придерживается и ветеран ВСУ, основательница благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова. По ее словам, в армии больше вопросов возникает не столько к полу, а к адекватному рекрутингу и менеджменту имеющихся людей.

"Я не против мобилизации женщин. При этом я абсолютно честно считаю, что мы еще не использовали мобилизационный потенциал мужчин, а уже хотим мобилизовать женщин. Я знаю много женщин, которые дадут фору любому мужчине на "передке" и так же знаю мужчин, которых и близко туда нельзя подпускать. И, наоборот, знаю мужчин, которые "рексы" на "нуле", и женщин, которых туда нельзя допускать. Это вопрос не гендера, а способностей, индивидуальной подготовки и возможностей", - рассказала Литвинова "Главреду".

Кто такая Леся Литвинова Леся Литвинова - доброволец, сапер, основательница благотворительного фонда "Свои". До 2013 года Леся Литвинова работала режиссером документальных фильмов. После Революции Достоинства работала в волонтерском центре "Фроловская 9/11", который занимался помощью пострадавшим от аннексии Крыма и агрессии России на востоке Украины. Позже Литвинова создала собственный благотворительный фонд "Свои", который стал заниматься помощью в секторе здравоохранения. Сейчас это едва ли не единственный благотворительный фонд в Украине с лицензией на медицинскую практику, который ориентирован на оказание выездной паллиативной помощи. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Леся Литвинова вместе с мужем вступила в армию как доброволец. В мае 2023 года они получили ранения под Бахмутом, и Леся демобилизовалась из ВСУ по состоянию здоровья.

По мнению Литвиновой, чтобы мобилизация женщин действительно имела результат, прежде всего рекрутинг нужно сделать одинаковым как для мужчин, так и для женщин.

"Правила должны быть общими для всех", - отметила Литвинова.

Как будет выглядеть женская мобилизация

Однако вопрос гендерных стереотипов и советского подхода - это лишь одни из множества нерешенных вопросов, касающихся службы женщин в армии. Ведь, по словам источника "Главреда", на уровне войск не решены даже вопросы ухода за женским половым здоровьем.

"Здоровых женщин в армии, особенно на передовой, нет. Ведь даже осмотр у гинеколога сейчас обеспечить невозможно - должность врача не предусмотрена штатным расписанием частей. Кабмин пытался внести соответствующие изменения, но решение провалили. Поэтому женщина на передовой часто сталкивается с проблемой, когда для осмотра врача ей приходится ехать за несколько десятков километров от линии фронта", - рассказал собеседник.

Кроме того, народные депутаты, комментируя вопрос мобилизации, косвенно допускают аналогичные мужским ограничения для женщин, в частности, и в пересечении государственной границы. А это в условиях и без того катастрофической демографической ситуации может лишь ее обострить. Не говоря уже о том, что детей, за которыми особенно в условиях войны в основном ухаживают женщины, в случае обязательной мобилизации женщин не на кого будет оставить.

По словам адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой, в случае введения обязательной мобилизации женщин, чиновникам еще многое придется наверстывать и в юридическом плане. Ведь не редко бывает так, что нормативную базу к решениям Кабмина и принятым законопроектам дорабатывают на ходу и постфактум.

"Женщина - это не только боевая единица на передовой, но и мать, дочь. И если мужчина защищает, а женщина с ребенком дома, то как это будет выглядеть, когда будут служить оба? Этот вопрос тоже придется урегулировать. А если женщина является матерью-одиночкой, то большинство женщин с таким статусом будут думать не о том, где взять обмундирование, а о том, в какую страну им лучше сбежать с детьми", - говорит адвокат.

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