Доходы придется показывать всем: чем обернется меморандум крупных банков

Эксперты, опрошенные Главредом, считают, что из-за нового документа экономика еще больше уйдет в тень, а клиенты банков не смогут проводить операции.

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Ряд украинских банков подписали меморандум и планируют усилить финансовый мониторинг счетов украинцев / Коллаж Главред

Накануне ряд крупнейших банков Украины подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", согласно которому вводятся дополнительные проверки доходов для бизнеса и граждан. Кроме того, теперь банки будут ограничивать открытие новых счетов и переводы больших сумм. Главред рассказывает о том, чего ждать украинцам.

Банки подписали меморандум – о чем документ

Cтоит отметить, что полного текста меморандума, который открыт для подписания всеми банками, официально еще не публиковали. На данный момент его подписали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк, а также две банковские ассоциации: Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ).

По данным Нацбанка, подписанты соглашаются на:

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проверку клиентов;

мониторинг финансовых операций по счетам клиентов;

автоматизацию круглосуточных правил мониторинга платежных операций с особым вниманием к мониторингу и ограничению операций в ночное время (с 24:00 до 06:00) для выявления случаев нехарактерного финансового поведения и противодействия мошенническим схемам, похищению средств через средства социальной инженерии, недопущение участия клиентов в схемах "дропов"(клиенты банков, которые за вознаграждение дают доступ к своим счетам);

осуществление финансовых операций (предоставления продуктов/услуг) клиентов в соответствии с согласованными подходами и процедурами, основанными на риск-ориентированном подходе;

обмен информацией между банками-участниками Меморандума о клиентах и ​​их деятельности, содержащей признаки подозрительности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

Согласно документу, банки обязуются осуществлять переводы клиентов с учетом внедренного в банке риск-ориентированного подхода. Это будет означать, что в случае неподтвержденных источников доходов банки обязуются установить лимиты как на переводы по карточным счетам, так и на переводы по реквизитам IBAN на операции:

с 01.02.2025 – для клиентов "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;

для клиентов "среднего" и "низкого" уровней риска – согласно лимитам и срокам поэтапной реализации:

с 01.02.2025 – в сумме до 150 тыс. грн/мес;

с 01.06.2025 – в сумме до 100 тыс. грн/мес.

Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При отсутствии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в рамках подтвержденного дохода.

Крупнейшие банки подписали меморандум, согласно которому усилят проверки счетов украинцев / Пресс-центр НБУ

Также они не коснутся клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров.

Помимо этого, банки-участники введут ограничение на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента – не более трех счетов для клиентов без документально подтвержденных источников доходов. Однако в этот список не входят депозитные, кредитные счета и те, что открыты для использования клиентами программ государственной поддержки (єВідновлення, "Национальный кэшбек" и другие).

В то же время клиент будет вправе обратиться к банку с запросом о повышении установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств. А именно:

предоставление участникам доступа к официальной информации посредством онлайн-сервиса государственных услуг Дія о доходе клиента, судебных делах и т.п.;

создание централизованного реестра сомнительных клиентов, в частности с признаком "дроп".

Отдельно оговорены в меморандуме и проверки недавно созданных ФЛП. Так, если ФЛП был открыт до 6 месяцев и относится к 1 группе налогообложения, то для таких предпринимателей банки вводят углубленное изучение его бизнес деятельности (масштаб и вид деятельности клиента, вид услуг/продуктов, за которыми клиент обращается в банк, объем финансовых операций, которые планирует проводить клиент в банке в течение месяца и т.п.) и усиленный мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода/месяц по 1 группе налогообложения, то есть не должен превышать 1 185 700 грн.

Для ФЛП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2-3-й группы будет происходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, меморандум – ничто иное, как упорядочение всех существующих процессов и подходов, чтобы вместе не дать использовать платежную инфраструктуру для финансирования незаконной деятельности.

"Сегодня это и уклонение от уплаты налогов, измеряемое миллиардами гривен, двигающимися мимо государственного бюджета. Это финансирование террористической и диверсионной деятельности, когда через "дроп-центры" Россия оплачивает поджоги и взрывы в наших городах. Это в целом обслуживание теневой экономики, лишающей Украину огромного ресурса, необходимого для обороны страны", - отметил Пышный.

Как определяют степень риска

Стоит отметить, что критерии "рискованности" клиента определяются постановлением НБУ №65, согласно которому существует три категории риска:

Низкий риск: клиенты с прозрачной репутацией и деятельностью, ведущие стандартную финансовую активность. Средний риск: клиенты с определенными факторами потенциального риска (например, специфическая сфера деятельности или сложная структура собственности). Высокий риск: клиенты, которые могут быть связаны с оффшорными зонами, санкционными списками или имеют другие отягчающие обстоятельства.

Для соответствия критериям банк в рамках финансового мониторинга может запросить у клиента ряд подтверждающих документов (справка о доходах с места работы или налоговая декларация, документы о продаже имущества, включая недвижимость или транспортные средства, документы о предпринимательской деятельности и т.д.).

В частности, документально подтверждать свои доходы должны будут те клиенты банков, которые планируют переводы сверх установленного лимита в месяц. При документальном подтверждении банки будут устанавливать/отменять лимиты на операции в соответствии с финансовой возможностью таких клиентов, в том числе через контроль сумм поступлений на счета.

Станет больше "налички"?

Как объясняют банкиры, у подписанного меморандума нет определенной даты начала действия.

"Подписывая меморандум, банк выражает свое намерение внедрять предусмотренные им принципы и практики. Кроме того, в меморандуме указаны временные ориентиры внедрения банками отдельных подходов, в частности, относительно условий применения упрощенных или усиленных мер проверки клиентов, а также лимитов операции для клиентов с неподтвержденными источниками доходов в зависимости от уровня риска", - отметил и. о. исполнительного директора НАБУ Дмитрий Глинский.

И добавил, что меморандум не создает принципиально новых механизмов, а лишь определяет определенные условия и подходы к применению механизмов, уже предусмотренных законодательством.

Однако эксперты отмечают, что на деле это не совсем так.

Как объяснил Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, еще в сентябре НБУ принял постановление, которым с 1 октября ввел лимиты на переводы с карты на карту в размере 150 тыс.грн. в месяц сроком на полгода, однако введение таких лимитов не предусмотрено действующим законодательством и является исключительно инициативой НБУ.

"Очевидно, что банки вопреки Конституции и законам Украины решили предоставлять информацию о своих клиентах третьим лицам. Банковская тайна тоже фактически перестает существовать. Такие нововведения нанесут большой ущерб как клиентам, так и самим банкам. Часть сделок клиенты не смогут проводить через банковские счета. Подтвердить доходы на соответствующем уровне часто бывает очень сложно. Мало кто хранит документы по своим доходам, например, за 30 лет. Многие предприятия, на которых работали раньше люди, сейчас прекратили свою деятельность и получить у них справку о зарплате невозможно. Поэтому многие будут отказываться от банковских услуг и обналичивать криптовалюты. Банки потеряют значительные финансовые потоки. Тенизация экономики возрастет", - убежден Хмелевский.

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Закончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

К слову, ни Нацбанк, ни банки-подписанты меморандума не торопятся давать разъяснения как о работе реестра сомнительных клиентов, так и касаемо четких критериев, по которым плательщик или держатель счета может в нем оказаться.

По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, в целом документ сложно назвать доброй волей самих банков.

Кто такой Борис Кушнирук Борис Кушнирук - украинский экономист, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра. Работал в должности председателя правления коммерческого банка, был руководителем группы советников Президента Ассоциации украинских банков, консультантом по вопросам развития банковского сектора Координационного совета по вопросам политики финансового сектора Кабинета министров Украины.

"Логика строится на том, что банки должны знать своих клиентов, какова их активность и насколько она оправдана. Поэтому не нужно создавать общие ограничения, одинаковые для всех - достаточно установить их для тех клиентов банка, которые уже есть. Ведь известны случаи, когда банки, чтобы не попасть под давление НБУ, даже для клиентов, у которых очевидно есть реальные доходы, устанавливают лимиты для перевода средств", - говорит Кушнирук.

Эксперт также убежден, что такое уравнивание приведет к излишнему наводнению рынка наличными деньгами, отследить которые будет крайне сложно.

Не говоря уже о том, что ряду клиентов банков, которые оперируют большими суммами, а их доходы подтверждены, из-за установленных лимитов может стать сложнее проводить расчеты большими суммами одним платежом.

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