Война пришла в Курскую область РФ: все подробности о неожиданной операции

Основная цель этой операции – заставить россиян перебросить часть своих сил в соседнюю Курскую область.

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Неизвестные бойцы прорвали границу с РФ и ведут бои в Курской области / Коллаж Главред, фото - скриншот

Страна-агрессор Россия обвинила ВСУ в прорыве на территорию Курской области. Официально украинские власти ситуацию не комментируют. Главред узнавал у экспертов, кто может стоять за операцией.

Бои в Курской области - что известно

По данным российских "военкоров", около 100 вооруженных людей на тяжелой военной технике якобы пересекли границу с Курской областью около 9 часов утра. Также ранее появилась информация об обстреле населенных пунктов Суджа и Заолешенка – на кадрах, которые были опубликованы в Сети, видны повреждения домов и автомобилей и слышен звук сирены. Кроме того, утром 6 августа стало известно об атаке беспилотников на Суджи, откуда оккупанты часто запускают "шахеды" по Украине.

Как заявил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, атака якобы была отражена в районе Суджанского и Кореновского районов. В то же время, несмотря на заверения российских властей о контроле над ситуацией, параллельно в телеграм-каналах появлялась информация о продвижении атакующих групп на танках и БТР "Stryker" на расстоянии около 10 километров от границы, в район населенных пунктов Куриловка и Гончаровка. При этом, как сообщают российские паблики, бои уже якобы идут в Куриловке. В связи с этим, местных жителей призывают эвакуироваться.

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Удар по Курской области - кто может скрываться за "Треугольником"

Согласно сообщениям российских "военкоров", весь транспорт неизвестных бойцов, которые атаковали Курскую область, был отмечен "треугольником". По данным пропагандистов РФ, к этому якобы могут быть причастны бойцы 22-й отдельной механизированной бригады РДК.

Как отреагировали в России

В российском Минобороны подтвердили продолжающуюся атаку и заявили об отправке резервов в Курскую область.

"Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - отметили в ведомстве.

ФСБ России также сообщила, что пограничные подразделения совместно с военными приняли "меры по отражению вооруженной агрессии" ВСУ в Курской области.

"Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области", — заявили в спецслужбе.

Что говорят в Украине

Официальных подтверждений атаки ВСУ со стороны украинских властей не было. При этом глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что россияне соврали о контроле границы.

"Будет много новостей из Курской области. Группировка армии РФ "Север" проваливает оборону", - отметил он.

Кроме того, в пресс-службе Легиона Свобода России, который ранее участвовал в аналогичных операциях в Белгородской области, по запросу "Главреда" отказались комментировать ситуацию.

Так же ответили нам и в ГУР Украины, хотя ранее заявляли, что в боях в Курской области не участвуют бойцы РДК и ЛСР.

"Главред" обратился за разъяснениями в Генеральный штаб ВСУ и ожидает ответа.

Попытка отвлечь РФ от Харькова?

По мнению военнослужащего ВСУ, политолога Кирилла Сазонова, есть два варианта причин событий в Курской области. Первый – операцию могут проводить "партизаны" или "добровольцы", к которым Украина формально не имеет отношения.

Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

"Потому и не комментируем – это внутреннее дело Курской Народной Республики. Второе – все это провокация российской армии, чтобы оправдать последующие действия с заходом в Сумскую область. Хотя, зачем им так усложнять? Хватило бы пары прилетов и заявления о создании "санитарной зоны". Думаю, в ближайшее время станет больше ясности. Если это провокации – нужно быть готовым к заходу противника на Сумщину", - отметил Сазонов.

Соглашается с таким мнением и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Основная цель этой истории – растянуть вооруженные силы РФ, чтобы улучшить наше положение, например, на Харьковском направлении. То есть чтобы заставить россиян перебросить часть своих сил в соседнюю Курскую область", - рассказал Ступак "Главреду".

И добавил, что по опыту прошлых кампаний в приграничье РФ, подобные операции могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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