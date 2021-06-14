Пузырь или экономический рост: почему в Украине стремительно дорожает недвижимость

В Украине подорожало жилье / УНИАН

В течение последних нескольких месяцев цены на жилую недвижимость в Украине выросли в гривне на 4-18% и на 12% в долларовом эквиваленте. И этот процесс продолжается. Такая тенденция может показаться странной, ведь учитывая экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, жилая недвижимость должна была бы дешеветь. Ведь среднестатистический украинец якобы начал жить намного беднее, чем в докоронакризисное время. Но все происходит совсем наоборот - цены на квартиры растут. Более того, похоже, что они еще не достигли своего пика.

В чем же причины столь резкого и довольно значительного удорожания жилой недвижимости в Украине?

Тенденции к росту во всех регионах

Сейчас в Киеве цены на жилье в среднем за последний год выросли на 18%. На первичном рынке столицы квадратный метр в среднем для недорогого сегмента жилья стоит от 22 до 40 000 гривень, в более дорогих сегментах - 50-100 тысяч гривень. Недорогую однокомнатную квартиру площадью до 40 кв. метров на вторичном рынке жилья можно купить за 40-45 тысяч долларов.

Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Харькова значительно меньше, чем столичная - 20-24 тысяч гривень. Для вторичного рынка города присуща тенденция очень быстрого вымывания дешевых квартир стоимостью до 25-30 тысяч долларов.

В течение последнего года ощутимо выросли цены на жилье в Днепре - от 10 до 20%. Цены на вторичном рынке города выше, чем харьковские. Сейчас в городе очень высокий спрос на квартиры. Однокомнатные квартиры в спальных районах стоят до 30 000 долларов, а квадратный метр жилья в новостройках колеблется от 15 до 25 000 гривень.

Читайте такжеПрибыль до 50%: эксперт рассказал, как рискнуть и заработать на недвижимостиОдесса всегда отличалась дороговизной. Так, в центральных районах города цены на жилье всегда были, как столичные. Именно так происходит и сейчас. В среднем цены квадратного метра на первичном рынке города составляют от 21 до 27 000 гривень, а однокомнатную квартиру в спальном районе можно купить за 35-37 тысяч долларов, что почти приближается к ценам в Киеве.

Во Львове наблюдается большой спрос на новое жилье. Местные риелторы объясняют это желанием горожан потом сдавать его в аренду. Львов отличается от других крупных городов Украины тем, что до 70% всех покупок жилья приходится именно на первичную недвижимость. Цены метра новой застройки колеблются от 14 до 25 000 гривень, а однокомнатная квартира на вторичном рынке в спальном районе стоит до 26 000 долларов.

Карантин виноват в накоплении денег?

По мнению эксперта рынка Виталия Котенко, именно то, что в стране царит карантин, а Европа практически была закрытой для посещения украинцами в течение последнего года, и возникло так называемое накопление денежной массы. И действительно, в противном состоянии немало украинских семей тратили бы активнее средства на разного рода путешествия. А что делать, когда ехать почти никуда нельзя?! По крайней мере, подумать о покупке новой или первой недвижимости.

Эксперт однозначно считает, что возросший спрос на покупку жилья вызвал постепенное ее удорожание. Это еще одна причина, можно сказать тенденция, сыгравшая "на руку" процессу роста цен на квартиры и жилые дома. Да, именно в 2020-21 годах отечественные банки стали значительно уменьшать проценты по депозитам. Особенно это очень больно ударило по валютным вкладам: теперь они составляют символические 0,5-2% годовых.

Значительно снизились и проценты по гривневым депозитам. Использовать депозиты как средство для зарабатывания денег в Украине уже стало невозможно. А вот вложение средств в покупку недвижимости для последующей сдачи ее в аренду все еще является очень неплохим пассивным доходом. Именно этот фактор также стал одним из ключевых, который подтолкнул цены на жилье к значительному росту.

Читайте такжеУкраинцев оштрафуют за неуплату налога на жилье: кто попадет под раздачуЭксперт рынка Андрей Гусельников частично согласен со своим коллегой, однако отмечает "Главреду", что компании-застройщики часто умалчивают, по сути, главную причину подорожания жилой недвижимости: "Она заключается в том, что в течение последних месяцев было значительно уменьшено количество проданных новых квартир в сводных домах. Поэтому компании стали получать значительно меньше прибыли и вынуждены были постоянно повышать цены. Хотя, действительно, вторая причина - это увеличение денежной массы у населения на руках и желание вложить их в жилую недвижимость".

На вопрос, сколько будет продолжаться процесс увеличения цен на недвижимость, Андрей Гусельников ответить не может, хотя он отмечает, что этому процессу присуща цикличность, и он должен пойти на спад.

Эксперты не могут сказать, стоит ли покупать жилье именно сейчас или подождать, как говорят, лучших времен. Однако один из аналитиков рынка, пожелавший не называть себя, сказал, что сегодня многие строительные компании и риелторы на вторичном рынке Украины искусственно подогревают его и специально дают прогнозы о дальнейшем росте цен, чтобы создать ажиотаж.

Учитывая, что сегодняшняя тенденция к росту цен на жилье может быть всего лишь циклической, возможно, стоило бы подождать обратного ее направления – падения цен.