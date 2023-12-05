Гороскоп на декабрь-2023 для всех знаков: кому повезет перед Новым годом

Четыре знака зодиака в декабре 2023 года будут на коне, их ждёт счастье и успех, а вот Деве и ёще трём знакам будет несладко.

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Гороскоп на декабрь 2023 года от Влада Росса обещает удачный период Стрельцу и ещё трем знакам зодиака / Главред

Декабрь 2023 года будет не самым простым, но весьма интересным периодом. Практически весь месяц пройдёт на высоких скоростях и в суете. Однако свои сложности внесёт Меркурий, который станет ретроградным в середине месяца.

Впрочем, гороскоп на декабрь-2023 сулит ряду знаков удачу и реализацию самых дерзких планов, а некоторым знакам обещает необходимость преодолевать трудности и препятствия.

Неудачники декабря 2023 года:

Лев

Для Льва декабрь 2023 года обещает быть довольно сложным месяцем. От него потребуется не упустить добычу, а она будет бежать прямо на него. Не нужно раздумывать – нужно хвататься за любое предложение: роман, путешествие, должность – что угодно. Если начальник в декабре предложит Льву поработать не на одном станке, а на пяти, не нужно спорить, а нужно браться за дело и становиться многостаночником.

В любом случае в декабре 2023-го Льва ждёт ужасный аврал. Останется лишь тешить себя надеждой, что всё удастся преодолеть.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Льва: 1, 6, 10, 11,15, 16, 28.

Неблагоприятные дни декабря для Льва: 8, 9, 22, 25, 30.

Карьера. В декабре-2023 у Льва наступит благоприятный период для серьёзных перемен. Дела сдвинутся с мёртвой точки, но это будет просто ужасающее преодоление, когда Льву придётся буквально ломать себя. Трудоспособность возрастёт, что отметит и руководство, которое будет поручать Льву самые сложные задачи. Но Лев, несмотря ни на что, будет трудиться с огоньком, да ещё и подгонять коллег, поскольку в этом месяце Марс соединится с управителем Льва – Солнцем. Главное – постоянно чувствовать настрой и стремление к новой поставленной цели. Хорошо, если Льва назначат ответственным за выполнение определённой задачи, ведь он сможет привести свою команду к поставленной цели. И авторитет Льва среди окружающих значительно возрастёт.

Вторая половина декабря предвещает удачные контакты с деловыми партнёрами, особенно в неформальной обстановке. Если у Льва с этими людьми есть разногласия или взаимные обиды, то нужно попытаться их устранить, тем более, что это можно будет сделать на ретроградном Меркурии.

В конце месяца нужно быть осмотрительнее с сослуживцами, поскольку Льва могут оклеветать. Очень важно, чтобы о Льве не поползли сплетни: могут найтись завистники, которые тут же донесут начальству, если Лев допустит ошибку.

Деньги. Лев в декабре может победить в творческом конкурсе. Месяц очень благоприятен для рекламной кампании. Также у Льва хорошие шансы выиграть в лотерею.

Личная жизнь. В начале декабря 2023 года партнёрство Льва может быть не очень гармоничным. А вот в конце месяца, особенно когда Венера перейдёт в Стрельца из Скорпиона, то есть прямо перед Новым годом, всё должно быть прекрасно. Нужно учесть, что в этот период любимый человек Льва будет нуждаться в поддержке, понимании, и в силах Льва будет всё это ему дать и сделать счастливее.

Тому, кто ищет новых романтических отношений, стоит активизироваться во второй половине месяца и отправиться куда-нибудь на острова. В этот период Лев станет ещё приятнее и притягательнее для противоположного пола. Если Лев испытывает симпатию к человеку и чувствует, что это взаимно, но объект воздыхания не решается сделать первый шаг, нужно сделать этот шаг вместо него.

Здоровье. В первых двух декадах декабря 2023 года у Львов велик риск подхватить вирусную инфекцию: ОРЗ, коронавирус и т.д. Потому лучше избегать мест большого скопления людей, нужно стараться одеваться по погоде и не допускать промокания ног.

Вторая половина месяца – удачный период для косметологических процедур, ухода за лицом, лечения волос, маникюра, педикюра и ухода за телом.

В конце декабря Льва может охватить чувство беспричинной тревоги. Но разговор с астрологом или психологом избавит от внутренних противоречий, которые могут накопиться к концу месяца.

Смотрите гороскоп на декабрь 2023 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Дева

По знаку Девы и дальше движется Чёрная Луна, поэтому декабрь 2023 года будет сложным месяцем для представителей этого знака зодиака. Да ещё и Меркурий, который управляет Девой, вместе с Прозерпиной становится ретроградным. Поэтому пришла пора для Девы сделать выводы из недавних уроков. Крайне непростой период, с двумя "минусами".

Зато в это время можно что-то изменить в себе, сменить имидж, род занятий. Деве можно порекомендовать легко расставаться с отжившим и надоевшим. Ей нужно помнить, что мир не так плох, как кажется, ведь Чёрная Луна всегда даёт искаженную реальность. К слову, поэтому Дева легко может ошибиться в людях, которые её окружают. В этом месяце лучше придерживаться правила "доверяй, но проверяй".

В середине декабря лучше оставить диктаторские замашки, а также согласиться с выбором кого-то из близких, пусть даже скрепя сердце. Дева должна идти на поводу у судьбы, а не пытаться всё решить самостоятельно.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Девы: 4, 16, 17, 18, 31.

Неблагоприятные дни декабря для Девы: 1, 10, 11, 23, 27.

Карьера. В декабре у Девы появится возможность выйти на новый уровень, ломая стереотипы. Возможно повышение зарплаты, но после усердной работы или ответственного назначения. Дева должна брать на себя ответственность в этом месяце. Возможно, она сможет переосмыслить своё отношение к обязанностям, начальству, коллегам. В этом случае то, что вызывало беспокойство Девы, будет восприниматься как один из рабочих моментов.

Декабрь станет временем завершения важных дел для Девы. Её козырем станет умение быть дипломатом. Ссоры и споры недопустимы, поскольку плохо отразятся на домашних и семейных делах. Худшее время для покупки недвижимости. Также возможна сложная ситуация с близкими и родными. Марс и Меркурий в знаке Стрельца сулят критическую ситуацию в доме Девы. В декабре Деве нужно всегда ходить в бомбоубежище, поскольку она может притянуть к себе вражескую ракету.

Личная жизнь. В декабре 2023 года в личной жизни семейных представителей знака Дева всё будет более-менее хорошо. Тучи разойдутся, и для Девы начнёт сиять солнце. Атмосфера дома наладится перед Новым годом, особенно 31 декабря. Но 22-23 декабря Луна в Тельце может устроить отношениям проверку на прочность, потому важно не терять голову и не совершать на эмоциях опрометчивых поступков.

Во второй половине месяца некоторые представители знака попытаются возобновить отношения с бывшими возлюбленными, особенно на ретроградном Меркурии, который управляет Девой. Если это будет попытка избавиться от одиночества, то она будет обречена на провал: совсем скоро Дева поймёт, что бывший партнёр не даёт ощущения счастья. Если Дева пребывает с ним в долгих и затянувшихся отношениях, то будет подходящее время, чтобы наконец порвать с этим человеком.

Здоровье. В декабре 2023 года Деве нужно быть крайне внимательной к своему самочувствию. В этот период повышается риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. Нужно избегать употребления алкоголя, не злоупотреблять кофе. Нужно больше отдыхать, стараться избегать стрессовых ситуаций, поскольку из-за них может начаться головная боль, мигрень. В этом месяце у Девы может снизиться иммунитет, увеличивается риск простудных заболеваний, поэтому витамины будут просто необходимы, как сухость и тепло. Поддержать организм также поможет сбалансированное питание, а также очень полезен будет мёд.

Скорпион

В декабре 2023 года в делах Скорпиона намечается затишье, а также сложные ситуации и трудности. Поэтому месяц пройдёт под знаком "минус". Впрочем, это может быть и к лучшему для представителей знака – они могут готовиться к празднику, покупать подарки, думать о собственных желаниях. 2024 год принесёт Скорпиону то, что он ценит больше всего – новые завоевания и вкус новых побед. А в декабре стоит найти время, чтобы встретиться с друзьями, которые станут опорой во всех начинаниях, и с головой погрузиться в новогодние хлопоты, особенно с 22-23 числа. Благоприятно будет недельку отдохнуть перед Новым годом.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Скорпиона: 8, 9, 13, 18, 22, 26, 27.

Неблагоприятные дни декабря для Скорпиона: 3, 5, 7, 24, 25, 31.

Карьера. В декабре 2023 года Скорпиону придётся посвятить много времени рутинной работе. Могут быть сложности и препятствия, увольнение, понижение в должности. В любом случае, как бы Скорпиону ни было скучно, не нужно оставлять дела на потом. Коллеги, которые находятся в оппозиции к Скорпиону, постараются отвлечь его от цели, будут устраивать препятствия и распускать сплетни. Но ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации, а нужно продолжать упорно трудиться. Если трудиться через "не могу", то можно добиться хорошего результата.

Начальство непременно оценит добросовестность Скорпиона. Важно сохранять душевное спокойствие, иначе, пытаясь доказать свою значимость, Скорпион только потратит нервы. Лучше стать проще – и люди потянутся.

Деньги. Финансовая ситуация в декабре 2023 года будет зависеть от того, насколько своевременно Скорпион будет получать нужную информацию. 31 декабря не стоит принимать важных решений относительно деловых партнёров, заключать сделки, а также покупать подарки (всё это будет бесполезным хламом, это придётся выбросить). Все подарки нужно купить до 12 декабря.

Личная жизнь. В декабре 2023 года в личной жизни Скорпиона грядут большие перемены. Одинокие представители знака смогут найти человека, с которым можно вступить в брак.

Семейные Скорпионы должны подумать об укреплении союза, иначе он может неожиданно разрушиться. Венера в Скорпионе даёт возможность притянуть единственного и неповторимого, свою вторую половинку, любовь всей своей жизни.

Сложным днём для Скорпиона может стать 25 декабря: все его инициативы, связанные с домом, не будут находить одобрения представителей старшего поколения. Потому Рождество может пройти не самым лучшим образом.

А вот 27 и 28 декабря будут прекрасными днями для общения в семейном кругу.

Здоровье. Декабрь 2023 года опасен для Скорпиона простудными заболеваниями, ОРЗ, гриппом и коронавирусом. Чтобы укрепить иммунитет, лучше пропить витамины, особенно важен для Скорпиона будет витамин А. Нужно больше отдыхать, по утрам принимать контрастный душ. На протяжении всего месяца возможны скачки артериального давления. Звёзды рекомендуют отказаться от курения и употребления крепких спиртных напитков. Слишком сладкая жизнь приведёт Скорпиона к набору лишнего веса. Все излишества нужно исключить. Также нужно исключить из рациона солёную и жирную пищу. Главное – перестать нервничать по мелочам, поскольку постоянный стресс может пагубно сказаться на сосудах и сердце. Вообще, не лишним будет почистить сосуды и проверить свою сердечно-сосудистую систему.

Козерог

В декабре 2023 года Козерог должен внимательнее присмотреться к своему поведению. Это будет довольно сложный период для представителей этого знака зодиака, со знаком "минус". Козерогу нужно усмирить свой нрав.

Декабрь будет благоприятен не для заработка, а для трат. Шоппинг будет удачным, особенно если всё удастся купить до 12 декабря – до ретроградности Меркурия. Месяц благоприятен для того, чтобы дарить подарки друзьям и родным.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Козерога: 8, 11, 19, 21, 22.

Неблагоприятные дни декабря для Козерога: 4, 13, 17, 26.

Карьера. Если Козерог соберётся с силами для решающего рывка, в декабре крупные проекты могут приблизиться к завершению. Осталось совсем немного, но это самая сложная работа, которую предстоит проделать Козерогу. Всё, что беспокоило Козерога в последнее время, может удачно разрешится в середине месяца. Можно будет получить неожиданную помощь от тех людей, которые всё время держались в тени. Главное – сократить список претензий к сослуживцам, и тогда всё наладится.

Деньги. В финансовой сфере в декабре 2023 года Козерогу рекомендуется позаботиться о своей выгоде. Также будет важно совершать значимые покупки и приобретения, в том числе покупать недвижимость. Волноваться не стоит: средств на празднование Нового года хватит, даже ещё останется. Месяц должен быть безбедным для Козерога.

Личная жизнь. В декабре в личной жизни у Козерога будет стабильная ситуация. Он будет хорошо понимать тех, кто ему близок. Не лишним будет украсить отношения каким-нибудь сюрпризом, подарить подарок близкому человеку, и тогда вторая половинка будет просто обожать Козерога. Конец месяца подойдёт для вечеринок и визитов к друзьям. В это время Козерогу стоит посетить людей, которые разделяют его увлечения и интересы.

Здоровье. Козерогу важно внимательно относиться к любому ухудшению самочувствия в декабре. В противном случае болезнь может оказаться продолжительной и серьёзной настолько, что он даже может попасть в больницу. Потому важно быть осторожнее и не простужаться. Обязательно нужны профилактические меры для борьбы с вирусными заболеваниями. Также существует опасность перелома костей. В этом месяце Козерогу противопоказаны прыжки с парашютом и горнолыжные виды спорта.

Нейтральным декабрь 2023 года будет для следующих знаков зодиака:

Телец

В декабре 2023 года Тельца могут посетить нежданные гости, лишь бы это не были военкомы, которые будут пытаться выбить дверь и отправить на фронт. В любом случае не стоит сопротивляться этому событию, ведь оно может развеяться и привести Тельца к полезному и перспективному знакомству, особенно если это приятные гости, в том числе родственники.

Если в профессиональной деятельности у Тельца возникла мысль о поиске нового призвания, рекомендуется сначала исследовать путь к новому, прежде чем покинуть досадную работу. В любом случае декабрь 2023 года будет для Тельца более-менее ровным месяцем.

В декабре Тельцу следует контролировать свои порывы, вооружившись здравым смыслом – о нём очень важно будет помнить в этом месяце. Ведь Венера, которая управляет этим знаком зодиака, к сожалению, переходит в знак своего падения – в Скорпион.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Тельца: 7, 8, 14, 21, 22, 30, 31.

Неблагоприятные дни декабря для Тельца: 1, 2, 18, 25, 29.

Карьера. В декабре 2023 года в профессиональной деятельности у Тельца могут возникнуть некоторые неприятности, особенно когда Меркурий будет переходить в стационарное положение, то есть 10-15 декабря. Начальство может критиковать Тельца безо всякого повода, коллеги могут плести против него какие-то интриги, и тогда Телец действительно может совершать одну ошибку за другой. В какой-то момент ему даже захочется махнуть на всё рукой, написать заявление об увольнении, но делать этого не следует – в конце декабря ситуация станет просто превосходной. Так что в этом смысле декабрь пройдёт на контрасте: сложная ситуация в первой половине месяца, но невероятно классное завершение декабря.

Бизнесменам в декабре следует отказаться от рискованных сделок, особенно в середине месяца, поскольку они могут принести больше хлопот и головной боли, чем реальной выгоды.

Деньги. В декабре 2023 года у Тельца появятся возможности улучшить своё финансовое положение за счёт выгодных вложений или продажи недвижимости и имущества. Звёзды рекомендуют представителям знака воздержаться от дорогих покупок, поскольку, кроме больших затрат, они ничего не принесут.

Личная жизнь. В последнюю неделю декабря 2023-го одиноких Тельцов накроет буря эмоций. Им может открыться некая тайна, особенно измены.

Семейным Тельцам в этом месяце не помешает какая-то встряска. Следует устроить себе незабываемые праздничные дни, в которых не будет места телевизору, дивану, уборке, готовке. Это хорошее время, чтобы куда-то выехать, принять гостей или отправиться за город.

Здоровье. Тельцу в декабре следует уделять больше времени отдыху, чтобы накопленная усталость в прямом смысле не стала головной болью. 26 декабря будут крайне удачными косметологические процедуры, 29 декабря – массаж, 26 и 31 декабря – маникюр и педикюр. Телец станет лучше чувствовать потребности своего организма. Декабрь станет прекрасным временем, чтобы пересмотреть рацион питания и определить оптимальную продолжительность тренировок. Расслабляющие процедуры благоприятно скажутся на физическом и душевном состоянии Тельца, особенно перед Новым годом. В конце декабря важно прислушиваться к своему внутреннему голосу, поскольку интуиция Тельца в это время будет очень сильна.

Рак

У Рака декабрь 2023 года будет довольно интересным месяцем. В целом, будет ни холодно, ни жарко. В декабре наступит время, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Раку в это время нужно появляться в свете как можно чаще, хотя он всегда хочет спрятаться дома.

В декабре Раку следует щедро делиться своими идеями, желаниями, ведь в этом месяце найдётся тот, кто поможет их осуществить. Раки традиционно умеют нравиться начальству, и в этом смысле декабрь не будет исключением. Потому в декабре следует воспользоваться этим качеством и произвести впечатление на руководство. В декабре Раку будет полезно сменить имидж, изменить причёску, сбросить лишние килограммы. Под эти чары могут очень легко попасть сослуживцы, потому всю подготовку для продвижения по служебной лестнице лучше проводить скрыто.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Рака: 8, 12, 17, 18, 21, 22.

Неблагоприятные дни декабря для Рака: 2, 3, 27, 29.

Карьера. В декабре 2023 года Рак будет часто задумываться над вопросами, связанными с чужими деньгами, инвестициями, а особенно долгами. Не нужно торопиться принимать ответственные решения, лучше отложить их до начала следующего года.

В начале декабря ситуация на работе станет довольно напряжённой. Раку придётся проявлять максимальную активность. Скорее всего, объём заданий заметно увеличится. Не исключены неожиданности и авралы. В коллективе возникнет нервозная обстановка, на фоне которой вероятны конфликты. Чтобы свести риск серьёзных неприятностей к минимуму, необходимо тщательно следить за исправностью разного рода инструментов и строго соблюдать правила техники безопасности, потому что есть риск получить травму на производстве.

Во второй половине декабря обаяние и чувство юмора Рака сослужит ему хорошую службу, особенно тем представителям знака, которые стремятся снискать расположение руководства, что в дальнейшем поможет продвижению по карьерной лестнице. Даже возможны служебные романы.

Деньги. Подведение финансовых итогов порадует Рака в декабре, но нужно контролировать свои расходы, особенно в последней декаде месяца. Финансовый оптимизм и желание порадовать близких новогодними подарками могут опустошить кошелёк Рака.

Личная жизнь. В декабре 2023 года семейных Раков ждёт не столько приятное времяпрепровождение, сколько совместные дела, заботы, которые будут продвигаться с переменным успехом. Рак может посвятить всего себя близким и родным.

В середине месяца представителей знака ждёт романтическое увлечение, которое окажется весьма непродолжительным. Но Венера в Скорпионе даст бум сексуальной активности, а Рак давно не получал таких чувств и эмоций в сексе.

В конце декабря на любовном горизонте могут собраться грозовые тучи. В этот период представители знака будут испытывать сильные глубокие переживания, но при этом они не смогут открыть своё сердце партнёру и получить его поддержку.

Здоровье. В декабре у Рака могут быть скачки артериального давления, неприятные ощущения в области сердца. Нужно стараться больше отдыхать и избегать физических нагрузок. Середина месяца – подходящее время для ухода за собой и сеансов массажа. Период с 19 декабря будет не самым удачным временем для проведения плановых операций. Однако этим периодом могут воспользоваться те, кто сомневается в поставленном диагнозе, с целью его уточнения и коррекции лечения. В конце месяца Раку не будут угрожать никакие заболевания, но следует быть внимательнее и в быту, и за рулём.

Весы

В декабре 2023 года планы Весов могут быть задержаны неожиданными обстоятельствами. Впрочем, это может обернуться в пользу Весов. Вместо того, чтобы стремиться получить всё и сразу, представители знака могут переосмыслить свои приоритеты, избавиться от ненужного и провести больше времени с близкими людьми.

В целом, месяц будет средним, и под знаком "плюс", и под знаком "минус". Весам лучше сосредоточиться на праздничной атмосфере. Притягивая к себе других людей, в середине месяца нужно быть осторожнее. Важно не давать пустых обещаний. Кроме того, Весы в декабре могут обнаружить новый интерес и даже страсть. Это может быть отличное время для начала занятия новым хобби или приобретения новых навыков. Можно смело расширять свои горизонты и развиваться. Весы могут получить удовлетворение и обрести уверенность в себе.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Весов: 1, 6, 8, 11, 23, 24, 27.

Неблагоприятные дни декабря для Весов: 13, 16, 18, 30.

Карьера. Составляя планы на декабрь 2023 года, Весам важно не переусердствовать с количеством пунктов в нём. Хоть месяц в целом и благоприятен для изменений в деятельности, но ожидать чего-либо масштабного не стоит. Решение многих вопросов станет протекать чуть медленнее, чем обычно. Некоторые предложения надолго задержатся на рассмотрении у руководства. Новые идеи, которые придут в голову Весам, особенно вблизи новолуния, 12-14 декабря, настроят коллег на скептический лад. Решения Весов будут важными для них самих, но будут отвергаться окружающими.

Возможно, Весам стоит взять небольшую паузу и отдохнуть.

Последняя декада декабря будет отмечена хорошими новостями, связанными с финансами. 23 декабря Весы могут рискнуть и попытать удачу, сделав инвестиции. Они могут блеснуть своими дипломатическими способностями в переговорах. Благоприятны будут разговоры о зарплате с руководством.

Личная жизнь. После полнолуния 13 декабря одинокие представители знака смогут завести сразу несколько интересных знакомств, одно из которых может привести к удачному роману. Посодействуют этому друзья Весов, особенно те, которые обеспокоены их одиночеством.

В середине месяца Весам стоит поберечь значимые для них отношения, постараться не давать волю ревности, особенно если они в паре давно, а также не провоцировать ревность у человека, которым они дорожат.

Начиная с 24 декабря, удача целиком будет на стороне Весов. Они сумеют укрепить отношения с любимым человеком и друзьями, а также найти приемлемый вариант для встречи Нового года.

Последняя декада месяца – прекрасное время для того, чтобы сходить в гости к родственникам. Благоприятно в это время делать предложение руки и сердца.

Здоровье. В декабре у Весов уязвимой будет дыхательная система, есть риск подхватить вирусную инфекцию. Чтобы этого не случилось, лучше избегать мест большого скопления людей, соблюдать правила личной гигиены, а также не стоит переохлаждаться. Важно сохранять благоразумие и не поддаваться эмоциональным брожениям. В декабре есть риск получить психическую травму.

Рыбы

Часть декабря 2023 года для Рыб пройдет под знаком "плюс", часть – под знаком "минус". Это будет удачное время, чтобы помириться с друзьями, навестить родственников. Заряд энергии, который Рыбы получат от близких людей, может вдохновить их на решительные дела и подвиги – и в личной сфере, и в деловой, и в финансовой. Но не следует быть слишком откровенными с окружающими, ведь Чёрная Луна в Деве, а это значит, что Рыб могут передать партнёры. В этом смысле месяц будет под угрожающим "минусом". Озвученные Рыбами переживания не только не будут услышаны и поняты, но и в скором будущем рискуют стать достоянием общественности, что не лучшим образом отразится на репутации.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Рыб: 3, 4, 8, 9, 18, 19, 23.

Неблагоприятные дни декабря для Рыб: 6, 7, 13, 14, 17, 25.

Карьера. В профессиональной деятельности декабрь-2023 будет сложным месяцем для Рыб. Но справиться со сложностями получится, если не переливать из пустого в порожнее, не переходить с одной работы на другую – лучше оставаться на своём месте и ничего не менять. Потребуется завершить некоторые проекты, поставить новые профессиональные задачи. Коллеги будут часто просить Рыб о помощи, но в силу дефицита времени вряд ли удастся уделить им много внимания.

Декабрь – не самое удачное время, чтобы давать взаймы, иначе эти деньги уже никогда не вернут. Не стоит переживать из-за возможности осложнений с коллегами. Рыбы будут так сильно уставать, что мелкие неприятности будут приобретать масштабное значение. Потому так важно в декабре хорошо высыпаться и расслабляться, а также не переохлаждаться. Психологически сложный месяц для Рыб.

Благодаря Сатурну в Рыбах представители этого знака твердым шагом могут идти к цели, не обращать внимания на критику, слушать себя и не бояться совершить ошибок.

Деньги. В плане финансовых поступлений у Рыб в декабре-2023 намечается некий штиль, особых больших поступлений не будет, но и крупных потерь тоже.

Личная жизнь. В декабре 2023 года у Рыб в личной жизни может что-то не ладиться. Они станут избегать общества своего партнёра, да и сам он на некоторое время исчезнет из поля зрения. Исключение составят те пары, которые по разным причинам должны скрывать свои отношения от знакомых. Для романтических встреч больше всего подойдёт 30 декабря.

У семейных Рыб 27 декабря в доме часто будут появляться гости, друзья, единомышленники. 27-28 декабря – благоприятные дни для занятия домашними делами. Лучше всего, если Рыбам при этом никто не будет надоедать.

Вообще, декабрь 2023 года – это, в целом, благоприятное время для семейной жизни. Домашние заботы не отнимут у Рыб много времени, а с необходимыми делами они смогут справиться и получить при этом массу удовольствия.

Здоровье. Повышенное внимание к своему здоровью в декабре многим Рыбам поможет избежать многих недугов. Благоприятно закаливание. Стоит пересмотреть рацион, чтобы в нем было меньше жирной и солёной пищи. Полезной будет дыхательная гимнастика. Перед Новым годом стоит запланировать посещение парикмахерской, салона красоты – и праздничное настроение будет гарантировано.

Счастливчики декабря 2023 года:

Овен

Декабрь 2023 года обещает Овну очень приятные перемены, поэтому месяц пройдёт под знаком "плюс". Главное для Овна запомнить правило: в работе нужно искать новых единомышленников, в любви и дружбе нужно сохранять верность старым связям. Искусство дипломатии поможет Овну в этом месяце не только избежать конфликтов с деловыми партнёрами, но и умело лавировать между ними, добиваясь своих собственных целей и мощи. Планета-управитель Овна – Марс – в декабре будет идти по знаку Стрельца, что создаёт весьма благоприятную ситуацию для представителей этого знака зодиака. В связи с этим декабрь для Овна станет лучшим месяцем для эмиграции, поиска любви в далёкой стране, а также удачного решения всех юридических вопросов. В любом случае решение, которое поначалу вызовет ожесточённые споры, в конечном итоге будет принято.

Благоприятные дни для Овна в декабре 2023 года: 1, 3, 15, 16, 23, 24, 28.

Неблагоприятные дни для Овна в декабре: 7, 9, 18, 22, 26, 30.

Карьера. Если в декабре 2023 года Овен будет браться за что-то основательное и сложное, главным для него будет не сомневаться. Только если Овен будет уверен в себе и оптимистично настроен, он справится со всеми обязательствами, даже если кто-то будет создавать ему препятствия. Овну не следует ограничивать себя внутренними запретами. Следует творчески подходить к решению задач, которые будет ставить перед Овном профессиональная деятельность. А главное – нужно сделать правильный выбор: Овну в декабре удастся или найти хорошее место работы, или открыть новый бизнес, особенно за границей. В любом случае необходимо проявлять терпение и выдержку, и тогда декабрь преподнесёт много приятных сюрпризов, возможностей и надежд.

В середине месяца Овну важно не быть слишком заносчивым и амбициозным. Коллеги с готовностью придут на помощь. Овен сможет получить от них полезную информацию, которая повлияет на его деятельность и работу.

Деньги. В финансовом плане декабрь-2023 будет самым удачным месяцем для Овна. Вероятна прибавка к заработной плате, успешный новый бизнес и потрясающие продажи перед Новым годом. Но всё это нужно успеть до 12 декабря, пока Меркурий не станет ретроградным. Овна ждёт масса приятных сюрпризов: премии, крупные суммы денег в подарок на Новый год и так далее.

Личная жизнь. В последнее время отношения с партнёром не особо радовали Овна, но в декабре 2023 года представится возможность исправить эту ситуацию.

Марс покидает знак Скорпиона в декабре и переходит в знак Стрельца, потому не следует бояться проявлять инициативу, нужно смело двигаться навстречу своей второй половинке, искренне интересоваться её мыслями, желаниями – и тогда взаимопонимание неожиданно вернётся, особенно после 12 декабря. Если Овен ранее с кем-то поссорился, то после 12 декабря он сможет восстановить отношения.

Здоровье. В первую неделю декабря 2023 года у Овна могут обостриться заболевания сердечно-сосудистой системы. Чтобы ни происходило, Овну важно не перетруждать свой организм физическими нагрузками, потому в первую декаду лучше не ходить в спортзал. В середине месяца уязвимой станет нервная система. Овну важно не поддаваться ложным страхам, необоснованным тревогам. Лучше слушать спокойную музыку, заниматься медитацией. В конце декабря Овну следует уделить внимание профилактике вирусных заболеваний, поскольку возможны ОРЗ, коронавирус, воспаление лёгких. Следует чаще проветривать помещение, гулять на свежем воздухе, пропить курс антиоксидантов, но не сильно налегать на красное вино. В рацион питания следует включить чеснок и лимон, а также больше отдыхать. Звёзды способствуют тому, чтобы в 20-х числах декабря Овен отправился куда-нибудь позагорать.

Близнецы

В декабре 2023 года звёзды подталкивают Близнецов к большой игре. Пора достать из пыльного угла забытые мечты и дерзкие планы – есть шанс, что все они сбудутся именно сейчас. Так что последний месяц года у Близнецов будет благоприятным периодом, со знаком "плюс". Однако потребуется больше решительности. Например, если женщину-Близнецы не зовут на свидание, ей следует проявить инициативу и пригласить самой. Если Близнецы с кем-то раньше распрощались, то декабрь – хорошее время, чтобы восстановить связи, ведь планета, управляющая этим знаком зодиака, то есть Меркурий, станет ретроградной. То же касается и работы: лучшее время, чтобы вернуться в родные пенаты, на то же место, где была хорошая должность и зарплата.

Благоприятные дни для Близнецов в декабре 2023 года: 1, 2, 11, 12, 15, 16, 28.

Неблагоприятные дни декабря для Близнецов: 7, 9, 20, 23, 26, 30.

Карьера. В плане карьеры и деятельности Близнецов в декабре 2023 года ждёт очень интересная ситуация и великолепные возможности для интенсивной работы. Главное – не сидеть, сложа руки, а делать всё возможное, чтобы добиться поставленной цели. И тогда успех не заставит себя долго ждать.

В декабре усилятся организаторские способности Близнецов. Появится возможность возвышения, получение новой должности. Близнецы сумеют сплотить вокруг себя людей и решить с их помощью важную задачу, потому коллективные энергии и кружки по интересам могут быть весьма благоприятны для представителей этого знака зодиака.

При распределении финансов начальство точно не забудет о Близнецах.

Переговоры с партнёрами и клиентами можно вести на протяжении всего месяца, особенно восстанавливать контакты со старыми партнёрами. Близнецы смогут достичь важных соглашений, и это обстоятельство не останется без внимания коллег и руководства, и это будет вознаграждено.

Деньги. В плане финансов в декабре Близнецам следует быть осторожнее, особенно в середине месяца, когда Меркурий станет стационарным и появится соблазн совершить рискованное вложение средств. Поэтому 10-15 декабря не нужно делать никаких вложений, иначе это может обернуться против Близнецов.

Личная жизнь. В декабре 2023 года личная жизнь порадует Близнецов стабильностью и относительным спокойствием. Ссор с любимым человеком удастся избежать, так как Близнецы будут настроены миролюбиво. А на Новый год нужно порадовать свою вторую половину сюрпризами и подарками.

Одинокие Близнецы встретят своего партнёра там, где жизнь будет бить ключом. Благоприятно собираться в коллективах, записаться на танцы или языковые курсы, отправиться в поездки. Близнецам в любом случае не стоит сидеть в новогодние дни дома. Лучше открыться миру, и он укажет верный путь к личному счастью.

Здоровье. Близнецам в декабре особое внимание следует уделить спине. Есть вероятность, что будет беспокоить радикулит, разного рода прострелы, остеохондроз. В начале декабря важно быть бодрыми и активными – это может принести всплеск энергии. Нужно стараться не вступать в споры и конфликты с окружающими. Нужно помогать советами всем, кто будет нуждаться в помощи Близнецов. Благоприятное время, чтобы организовать тренинги по здоровью или участвовать в них. Кроме того, в декабре Близнецам нужно быть внимательнее на дороге, а лучше вовсе не садиться за руль. Также нужно быть осторожнее с режущими и колющими предметами, поскольку в 20-х числах месяца будет высок риск получить травму, перелом.

Стрелец

В декабре 2023 года звёзды рекомендуют Стрельцу воспользоваться его сильными сторонами: интуицией, общительностью, творчеством. Месяц обещает быть крайне удачным для Стрельца. Марс, планета активных действий и успеха, будет двигаться по этому знаку зодиака. Тут же будут и Солнце, и Меркурий. Так что очень вероятен успех в деятельности. В декабре могут реализоваться все планы и надежды Стрельца. Пожалуй, Стрелец станет главным счастливчиком месяца. В этот период представители знака могут подняться из грязи в князи, из пепла в цари.

Стрельцу рекомендуется уделить больше внимания общению с друзьями, благодаря этому он сможет найти очень влиятельного покровителя.

В любви представителям знака потребуется больше свободы. В декабре духовная связь для Стрельца будет важнее, чем физическая привязанность.

Осторожность понадобится в работе, а также вопросах здоровья.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Стрельца: 1, 2, 10, 12, 17, 25, 30.

Неблагоприятные дни декабря для Стрельца: 6, 9, 18, 19, 26, 28.

Карьера. В профессиональной деятельности в декабре 2023 года Стрельца ждёт ряд невероятно удачных событий. Также месяц подарит несколько интересных идей. Стрелец наметит пути получения новых знаний, а впоследствии сможет использовать эти знания в практических целях. Потому стоит посещать семинары, тренинги, изучать языки и путешествовать.

Стрелец будет вовлечён в большой интересный проект, который позволит заработать немало денег. Всё это придаст чувство уверенности в себе. Коллеги увидят Стрельца в новом свете и начнут стремиться к более тесному взаимодействию. Поэтому в декабре благоприятно рекламировать себя и изменить имидж. Именно в этом месяце на сторону Стрельца могут перейти самые непримиримые оппоненты.

Деньги. В декабре 2023 года Стрелец сможет хорошо заработать, а также удачно вложить деньги в прибыльное дело. Очень удачный месяц для Стрельцов-бизнесменов, которые могут удачно вложиться во всё, что касается народного хозяйства и ведения войны.

31 декабря будет неподходящий день для вложения средств, поскольку есть риск обанкротится в новогоднюю ночь или быть обворованным.

Личная жизнь. В декабре 2023 года в личной жизни Стрельца наступает самое благоприятное время для романтических свиданий. Стоит отложить все дела, чтобы как можно больше времени уделить общению с близким человеком. В декабре страсть Стрельца будет на гребне волны. Впрочем, могут несколько мешать ревность и чувство собственности.

Кроме того, Стрельцу в декабре следует остерегаться предательства. Поэтому важно проявлять чувство такта и предоставить своему избраннику право на самостоятельные решения.

27 декабря будет прекрасный день для обсуждения любых вопросов, связанных с отношениями. Именно в этот день стоит постараться выяснить всё, поскольку уже 28 числа будет не лучшее время для выяснения отношений.

Знакомства, которые состоятся в конце декабря, вряд ли будут благоприятными для одиноких Стрельцов. Более того, следует опасаться того, кого доведётся встретить на Новый год: это может быть иллюзия и обман.

Здоровье. В декабре 2023 года Стрелец рискует подцепить вирусные инфекции. Потому не стоит навещать заболевших близких или друзей, поскольку иммунитет может быть не столь силён, как хотелось бы. Желательно пропить витаминный комплекс. Благоприятно в этом месяце качать мышцы, записаться в спортзал. Не стоит пренебрегать сном и нарушать привычный режим дня. Не стоит злоупотреблять алкоголем, особенно в новогоднюю ночь, поскольку могут появиться головные боли.

Водолей

Декабрь 2023 года будет довольно благоприятным периодом для Водолея и пройдёт под знаком "плюс". Месяц хорош для того, чтобы привести в порядок свой дом, чувства, дела, сделать генеральную уборку, выбросить ненужную мебель и ненужных людей из жизни. Это прекрасное время, чтобы избавиться от всего, что кажется Водолею устаревшим, непригодным и не сулящим ничего хорошего. Освободившиеся пространство и энергия помогут Водолею чувствовать себя готовым к новым возможностям. Однако следует помнить, что потребуется много сил для того, чтобы эти изменения превратились во что-то стоящее, чтобы появились новые возможности.

Водолею важно найти баланс между обязанностями и временем для себя. Нужно позволить себе отдых и заботу о своём физическом и эмоциональном благополучии. Это очень важно в декабре для Водолея. Эмоциональный подъём и хорошее настроение в декабре будут подкреплены единомышленниками и друзьями.

Несмотря на ретроградность Меркурия, для Водолея благоприятно в декабре начинать новые проекты и заняться тем, что давно откладывалось. Это время чудес и возможностей, поэтому Водолею важно быть открытым для новых приключений, новых опытов и прочего.

В декабре у Водолея может появиться возможность для осуществления удачного переезда. Вплоть до того, что он может оказаться за границей неожиданно, но удачно. Благоприятная ситуация может сложиться на семинарах или тренингах за границей, ведь в связи с этим можно будет найти какие-то важные возвышенные цели.

Марс и Меркурий в зодиакальном знаке Стрельца будут давать возможность Водолею для новых планов и проектов. Очень удачный месяц для айтишников, бизнесменов и для тех, кто хочет запустить стартап. Всё это сделать лучше в первую половину декабря, до 12 числа.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Водолея: 1, 8, 10, 22, 29, 30.

Неблагоприятные дни декабря для Водолея: 3, 9, 15, 18, 27, 28.

Личная жизнь. В декабре 2003 года Водолею рекомендуется сосредоточить всё внимание на домашних. Любимому человеку в это время будет требоваться совет Водолея, а детям – родительская строгость. Командовать организацией новогоднего праздника придётся именно Водолею. Лучше устроить на Новый год не семейный праздник, а дружеские посиделки.

Карьера. Декабрь-2023 для Водолея обещает быть насыщенным в профессиональной сфере. Звёзды советуют к Водолею не рубить с плеча и не расставлять точек над "і". Поспешные решения могут осложнить ситуацию. В интересах Водолея в декабре сохранять стабильность.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Деньги. В финансовой сфере в декабре Водолея ждут разные неожиданности, но в большей мере со знаком "плюс". Водолей вполне может выиграть в казино и сорвать джек-пот. Также Водолей может заработать много денег, правда, они утекут сквозь пальцы. Поэтому стоит опасаться шопоголизма, особенно в последние дни декабря. Важно знать меру и думать о завтрашнем дне. Нужно сдерживать себя, иначе Водолей может потратиться настолько, что в его кошельке ничего не останется.

Здоровье. Здоровье Водолея в декабре будет зависеть от двух факторов: своевременной профилактики вирусных заболеваний и эмоционального состояния. Также следует уделить внимание своей внешности, посетить салон красоты, фитнес-центр, позаботиться об уюте в доме. Благоприятны массаж, баня, сауна. Всё это поможет Водолею оставаться здоровым, красивым и весёлым. Если Водолей почувствует простуду, полезной будет водка, чтобы растереться.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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