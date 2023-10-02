Гороскоп на октябрь от Влада Росса: что принесут два затмения и коварный Плутон

Октябрь 2023 года для многих станет судьбоносным периодом, который принесёт важные перемены в жизни и знаковые события.

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Астролог рассказал, чего ждать в октябре-2023, и призвал готовиться к жуткому месяцу / Главред

Октябрь 2023-го обещает быть очень жёстким, страшным, ураганным и трудным периодом. Это связано с тем, что месяц пройдёт под влиянием Плутона, планеты смерти и разрушения. 11 октября Плутон развернётся, и вблизи этой даты, то есть 5-15 октября, возможны различные катаклизмы, однако влияние этой планеты будет ощутимо на протяжении всего месяца. Напомню, что Плутон является символом ядерного оружия, техногенных катастроф и различных катаклизмов.

Ситуация в октябре будет усугубляться ещё и коридором затмений. Жуть жутчайшая, а не месяц!

Октябрь будет месяцем ракет. Так, например, у Украины неожиданно могут появиться "Томагавки" или украинские дроны, которые начнут доставать до очень удалённых мест, например, наносить удары по Уралвагонзаводу. Война может быть завершена война за один-два дня: если упадут две-три башни "Москва-Сити", претензии предъявят именно Путину, поскольку станет очевидно, что его "спецоперация" не имеет правильных последствий. В целом, в октябре-2023 возможны непредвиденные ситуации, связанные с разрушениями зданий и взрывами боеприпасов: удары по Мурманску, где много российских самолётов, по Пскову и Энгельсу, по Сочи и Новороссийску. А главное – именно в октябре реально будет уничтожить весь Черноморский флот РФ, а также подорвать Крымский мост.

Октябрь будет очень бурным месяцем в плане событий на фронте. Именно в этот период мы можем взять очень важную точку – Токмак, выйти на железную дорогу за ним, продвинуться вплоть до Волновахи, подойти вплотную к Горловке или окружить Донецк. В октябре всё это может случиться крайне неожиданно.

Поскольку влияние Плутона будет очень ощутимо в октябре, Медведев и его друзья по рюмке будут активно угрожать Украине ядерным оружием. Однако может так случиться, что именно в октябре будет принято решение о том, что тактическое ядерное оружие появится и в нашей стране. И тогда уже весной мы сможем произвести впечатление на РФ, например, внезапно что-то может подорваться в России так, что мало не покажется.

В общем, октябрь будет очень запоминающимся и впечатляющим.

Также в этом месяце следует опасаться землетрясений, например, в Турции, Армении и Карабахе.

Октябрь будет важным месяцем 2023 года. В это время нас ждёт два затмения и коридор между ними – переломный период, который принесёт значимые события. Всё, что будет происходить в октябре, в жизни многих будет судьбоносным, поскольку затмения кармические для всей планеты. С одной стороны, в связи с затмениями могут возникать недопонимания и страхи, а с другой – иногда события будут закручиваться очень динамично и фатально. В это время будут разбиваться семьи или, наоборот, сходиться люди, создавая новую семью, и это будет кармический брак.

К слову, Путину пережить октябрь вряд ли удастся. Возможно, он будет оставаться жив, но его мозг умрёт. Возможно, он будет лежачим больным, как Кадыров, ему будут проводить вентиляцию лёгких, но это его всё равно не спасёт. Октябрь-2023 – переломный месяц для Московии, поскольку там может случиться новая Октябрьская революция, переворот. Плутон разрушит всю многолетнюю власть Путина.

Меркурий в октябре 2023-го будет двигаться быстро, поэтому любые переговоры, тем более, закулисные, будут весьма интенсивными. 5 октября Меркурий перейдёт в Весы и будет оставаться там до 22-го числа, и его прохождение по этому знаку будет способствовать взаимопониманию и достижению компромиссов.

Подчёркиваю, 5-22 октября – лучшее время для переговоров и общения, налаживания контактов и связей. Также это благоприятное время для бизнеса. На Меркурии в Весах вообще могут происходить невероятно благоприятные события.

Вот только в период затмений лучше ни о чём не договариваться и ничего не подписывать, то есть 13-15 и 27-29 октября.

Проходя по Весам, перед самым выходом из этого знака, 21 октября, Меркурий сделает весьма напряжённый аспект с Плутоном. Это будет фатальный день для подписания контрактов и договоров. Также 21 октября лучше не садиться за руль и не выезжать за город, поскольку очень вероятны сложные ситуации в дороге.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на октябрь 2023 года:

Деловая активность

Марс в начале октября 2023 года будет двигаться по Весам, а 12-го числа перейдёт в родной знак зодиака – Скорпион.

К слову, для Скорпиона это будет крайне важный месяц, поскольку, с одной стороны, Плутон, управляющий этим знаком, будет разворачиваться, а с другой – Марс войдёт в этот знак. Поэтому октябрь – фатальный и рисковый месяц для Скорпиона, когда он сможет вершить свою судьбу, особенно после 12 октября. В это время всё может перевернуться в жизни представителей этого знака, и многое пойдёт им на пользу.

Марс будет оставаться в Скорпионе вплоть до 24 ноября. Как раз при Марсе в Скорпионе на фронте будут самые важные бои, а уже в декабре всё успокоится, и конфликт немного затихнет.

Меркурий в Весах будет способствовать налаживанию деловых отношений и сотрудничества, поэтому месяц благоприятен для укрепления делового партнёрства и налаживания связей. После 12 октября могут появиться различные страхи, и это будет не самый удачный период для старта нового бизнеса. Однако если удастся справиться со своими страхами, то бизнес может принести хороший результат, особенно после солнечного затмения.

12-17 октября лучше ничего не делать, а дальше возможно расширение проектов и бизнеса.

В октябре будет ещё один сложный аспект – Марс в квадрате к Плутону, и будет он 8-10 числа. В эти дни возможны самые ужасные взрывы, теракты, ДТП, несчастные случаи. К слову, Марс в квадрате к Плутону создаст на небе крестовую ситуацию, которая указывает на то, что Крымский мост в эти дни может быть разрушен.

28 октября, в день лунного затмения, Марс будет в оппозиции к Юпитеру. В это время спешка будет ни к чему. Все принятые решения не увенчаются успехом и не принесут ожидаемый результат. Поэтому 27-29 октября следует быть осторожнее, принимая решение о разного рода инвестициях. Будет казаться, что вам поступило потрясающе удачное предложение, но всё неожиданно может оборваться, особенно для представителей знака Тельца. Пожалуй, Скорпион – единственный знак, которому можно рисковать в это время.

Деньги

Финансовая тема в октябре 2023 года будет определяться Венерой в Деве. После долгого прохождения по знаку Льва 9 октября Венера покинет этот знак зодиака и перейдёт в Деву, потому удача в любви и финансовых делах покинет Льва и придёт к Деве. Особенно Дева это прочувствует во второй половине месяца.

В октябре 2023-го люди будут тратить деньги весьма аккуратно, станут более экономны. Большая эйфория от трат, которая наблюдалась при Венере во Льве, сойдёт на нет. Кстати, мы это прочувствуем и на помощи Украине: если раньше нам выделяли пипеточную помощь оружием, то теперь будет пипеточная помощь деньгами, при этом будет жёсткий контроль, следить будут за каждым пенни. Всё это обусловлено тем, что Венера в Деве очень скрупулёзная и бережёт каждую копейку.

Также будет сложный и транзит Венеры и Сатурна 10 октября. Вблизи этой даты нужно быть осторожнее с деньгами и не начинать никаких важных финансовых дел. В этот день могут обмануть на деньги.

Также 10 октября не стоит делать никаких важных покупок, особенно следует воздержаться от приобретения недвижимости. Если вложить деньги в строительство 10 октября, оно может быть заморожено, и вы останетесь ни с чем. Потому никаких долгосрочных покупок совершать не стоит.

Хороший финансовый аспект ожидается 22 октября. Это звёздный час, когда благоприятно вкладывать деньги, делать большие инвестиции. 21-23 октября – удачный период, потому что будет гармоничный аспект Венеры в Деве и Юпитера в Тельце.

Любовь и отношения

Венера в Деве обычно спокойная, не тратит много энергии на эмоции, ненужные связи и отношения. При Венере в Деве люди обычно более сдержаны в проявлении чувств и более расчётливы.

В это время люди будут внимательны к мелочам и очень придирчивы. Отношения могут испортиться из-за ерунды вроде перхоти или неприятного запаха изо рта, хотя, если бы люди узнали друг друга лучше, всё могло бы быть иначе, и они могли бы пожениться.

8-10 октября – самый напряжённый период в личной жизни, когда велик риск разругаться и пережить крушение планов. Очень важно в эти дни избегать скандалов.

Вступать в брак благоприятно 21-23 октября, когда будет гармоничный аспект Венеры в Деве и Юпитера в Тельце.

14 октября нас ждёт солнечное затмение в Весах, 28 октября – лунное затмение в Тельце. Если у вас есть цель разорвать отношения, вы вполне можете использовать для этого вторую и третью декады октября, особенно серединную точку между затмениями 20-21 октября. Это идеальное время чтобы разрушить отношения, которые себя изжили.

Солнечное и лунное затмение в октябре-2023

14 октября в 21:00 по киевскому времени произойдёт солнечное затмение. Это будет кольцевое солнечное затмение в 22-ом градусе Весов, символом которого является человек, потерявший кольцо. В дни вблизи этого затмения будет множество разводов. Кроме того, рухнет рынок ювелирных украшений, вероятно, в это время запретят продавать российские алмазы.

Солнечное затмение откроет коридор затмений и "включит" ось Овен-Весы. Восходящий узел будет в Овне, что говорит о том, что война будет в приоритете, а не мир. Хотя некоторые намётки будущих переговоров могут появиться на Меркурии в Весах. В любом случае, в дни вблизи затмения будут подниматься вопросы дипломатии, судов, юридических вопросов и дел.

Это солнечное затмение будет кольцеобразным, в древности такие называли "дьявольскими". Главное – его не будет видно на территории Украины, поэтому для нашей страны не должно произойти ничего страшного. Однако его будет видно на территории Америки и Мексики, и вот там возможны разные катаклизмы вроде ураганов, наводнений и землетрясений.

28 октября в 23:14 по Киеву нас ждёт частное лунное затмение. Его можно будет наблюдать и в Украине, однако лучше всего его будет видно в Московии. Это указывает на то, что в России может случиться дворцовый переворот в конце октября или в ноябре. В это время Путин может уйти из жизни, хотя какое-то время это будут скрывать. Это будет фатальный период для России. Не исключаю, что в Москве могут восстать кадыровцы, а вот народ в России никаких восстаний и протестов не устроит.

Частное лунное затмение будет проходить на оси Тельца и Скорпиона при участии Марса. А Марс – это планета военных действий и переворотов. Плюс Меркурий и Юпитер будут всё это дополнять. Такое положение планет может указывать на то, что вряд ли будут совпадать действия, желания и потребности. В России может повториться нечто подобное мятежу Пригожина, поскольку силы обороны Украины в это время неожиданно могут прорвать фронт и дойти до Токмака. В РФ это многим не понравится, и внутри неё поднимается волна агрессии, в результате чего случатся важные события в конце октября и в ноябре.

Вблизи затмений всегда концентрируется большая энергия, но не всегда она проявляет себя мягко и спокойно. В этот раз она будет просто ужасающей, потому что всё это будет связано ещё и с планетой Плутон. 12-16 и 26-30 октября особенно не стоит начинать важные проекты, заключать брак, ложиться под нож хирурга.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что можно и чего нельзя делать в октябре

В октябре 2023 года рекомендуется: проводить переговоры; договариваться о партнёрстве, особенно после 12 октября; налаживать взаимоотношения; обсуждать условия проектов; строить новые планы; углубляться в дела; погружаться с головой в важные проекты; серьёзно подходить к выбору партнёров, знакомствам, свиданиям; вступать в брак по расчёту; начинать служебные романы.

В октябре-2023 не рекомендуется: принимать импульсивные решения; начинать важные и ответственные дела вблизи затмений; обесценивать свои достижения и результаты действий; выяснять отношения и инициировать конфликты; искать лёгкие и не обременительные любовные связи.

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