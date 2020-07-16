Чего ждать от нового главы НБУ Кирилла Шевченко

Верховная Рада поддержала кандидатуру президента Владимира Зеленского и назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. За это проголосовали 332 народных депутата. Главред разбирался, чем известен новый руководитель НБУ и чего от него стоит ожидать.
Кирилл Шевченко: биография и карьера
Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 года. В 1994 году получил диплом экономиста в Харьковском государственном экономическом университете. Женат, воспитывает дочку.
С августа 1994 по март 1995 года Шевченко работал на различных постах в ЗАО "Украинский Кредитный Банк". Шевченко также успел поработать в банке "Аваль" (в том числе, ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела).
С октября 1995 года по декабрь 2006 года работал в банке "Финансы и кредит", где дослужился до первого заместителя главы правления банка.
С мая 2009 года по сентябрь 2009 года был советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
С сентября 2009 года по апрель 2010 года - занимал пост замглавы правления "Укргазбанка".
С мая 2015 года и до сегодняшнего дня Кирилл Шевченко занимал пост главы правления "Укргазбанка".Читайте такжеКто возглавит Нацбанк и как это повлияет на Украину, гривну и кредиты
Снижение учетной ставки и работа на рост ВВП
Источники Главреда характеризуют Кирилла Шевченко как стратега и агрессивного инвестора. "Он всегда идет в нише, которая видит, где можно заработать и где можно быть инноватором. И, безусловно, требует этого и от своей команды и людей, которые находятся в ближайшем окружении. Он командный игрок и наверняка будет выстраивать командную работу и будет полагаться на людей, которым доверяет и которые беспрекословно выполняют его задачи", - рассказал нам собеседник.
Как писал Главред ранее, кандидатура Шевченко, наряду с главой Совета НБУ Богданом Данилишиным, до последнего рассматривалась наиболее вероятной после отставки экс-главы НБУ Якова Смолия. Как поясняли эксперты, его возможному назначению, в первую очередь, способствовал его внушительный многолетний опыт работы в банковской сфере.
Теперь же, по словам экономического эксперта Юрия Гаврилечко, будущий вектор работы Нацбанка будет понятен по первым кадровым решениям нового главы регулятора.
Читайте такжеКак подумаешь, кого могут назначить главой НБУ вместо Смолия - становится страшно"Если Шевченко пойдет на так называемую зачистку бывшей команды Валерии Гонтаревой, тогда есть шансы, что ситуация с политикой Нацбанка может радикально поменяться и наконец-то НБУ начнет что-то делать для экономики в целом, а не просто заниматься работой на себя. То есть, маркером для этого может стать, например, отстранение госпожи Рожковой от занимаемой должности. Смена политики НБУ, в первую очередь, проявится в более синхронном взаимодействии с правительством. Потому как, допустим, без Нацбанка невозможна адекватная поддержка правительственной программы "5-7-9" со стороны госбанков", - объяснил Гаврилечко.
Примечательно, что сам Кирилл Шевченко во время выступления в парламенте отказался ответить на вопрос о том, будет ли уволена Рожкова.
"У меня есть со всеми рабочие отношения. С кем-то мы работаем больше, с кем-то меньше", — уклончиво ответил депутатам Шевченко.
К слову, Шевченко, говоря о своих задачах на посту главы НБУ заявил, что не допустит неконтролированной инфляции и эмиссии, продолжит сотрудничество с МВФ и обязуется сохранять независимость Нацбанка.
Финансовый эксперт Василий Невмержицкий отмечает, что политика Нацбанка в дальнейшем будет настроена на рост ВВП. "Это включает в себя финансирование бизнеса, кредитования физических лиц. Он, как глава НБУ будет решать вопросы, связанные с созданием условий для их финансирования коммерческими банками. Будет построена агрессивная политика с сопутствующими государственными органами - Госстатом, Минюстом и т.д., с целью обезопасить кредиторов в части финансирования тех или иных заемщиков. Так как есть много проблем, связанных с возвратом долгов. Кроме того, он, скорее всего, продолжит снижать процентную ставку и будет приверженцем президентской политики и будет поддерживать банки в период кризиса, который начинается уже сейчас", - сказал Главреду Невмержицкий.
По словам эксперта, также попутно будет проводиться и работа с международными инвесторами, поскольку у банка, в котором до недавнего времени работал Шевченко, есть широкий доступ к нерезидентам, которые финансируют украинский бизнес.