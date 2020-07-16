Чего ждать от нового главы НБУ Кирилла Шевченко

Верховная Рада поддержала кандидатуру президента Владимира Зеленского и назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. За это проголосовали 332 народных депутата. Главред разбирался, чем известен новый руководитель НБУ и чего от него стоит ожидать.

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко / Фото: kirillshevchenko.com

Кирилл Шевченко: биография и карьера

Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 года. В 1994 году получил диплом экономиста в Харьковском государственном экономическом университете. Женат, воспитывает дочку.

С августа 1994 по март 1995 года Шевченко работал на различных постах в ЗАО "Украинский Кредитный Банк". Шевченко также успел поработать в банке "Аваль" (в том числе, ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела).

С октября 1995 года по декабрь 2006 года работал в банке "Финансы и кредит", где дослужился до первого заместителя главы правления банка.

С мая 2009 года по сентябрь 2009 года был советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С сентября 2009 года по апрель 2010 года - занимал пост замглавы правления "Укргазбанка".

С мая 2015 года и до сегодняшнего дня Кирилл Шевченко занимал пост главы правления "Укргазбанка".Читайте такжеКто возглавит Нацбанк и как это повлияет на Украину, гривну и кредиты

Снижение учетной ставки и работа на рост ВВП

Источники Главреда характеризуют Кирилла Шевченко как стратега и агрессивного инвестора. "Он всегда идет в нише, которая видит, где можно заработать и где можно быть инноватором. И, безусловно, требует этого и от своей команды и людей, которые находятся в ближайшем окружении. Он командный игрок и наверняка будет выстраивать командную работу и будет полагаться на людей, которым доверяет и которые беспрекословно выполняют его задачи", - рассказал нам собеседник.

Как писал Главред ранее, кандидатура Шевченко, наряду с главой Совета НБУ Богданом Данилишиным, до последнего рассматривалась наиболее вероятной после отставки экс-главы НБУ Якова Смолия. Как поясняли эксперты, его возможному назначению, в первую очередь, способствовал его внушительный многолетний опыт работы в банковской сфере.

Теперь же, по словам экономического эксперта Юрия Гаврилечко , будущий вектор работы Нацбанка будет понятен по первым кадровым решениям нового главы регулятора.

Читайте такжеКак подумаешь, кого могут назначить главой НБУ вместо Смолия - становится страшно"Если Шевченко пойдет на так называемую зачистку бывшей команды Валерии Гонтаревой, тогда есть шансы, что ситуация с политикой Нацбанка может радикально поменяться и наконец-то НБУ начнет что-то делать для экономики в целом, а не просто заниматься работой на себя. То есть, маркером для этого может стать, например, отстранение госпожи Рожковой от занимаемой должности. Смена политики НБУ, в первую очередь, проявится в более синхронном взаимодействии с правительством. Потому как, допустим, без Нацбанка невозможна адекватная поддержка правительственной программы "5-7-9" со стороны госбанков", - объяснил Гаврилечко.

Примечательно, что сам Кирилл Шевченко во время выступления в парламенте отказался ответить на вопрос о том, будет ли уволена Рожкова.

"У меня есть со всеми рабочие отношения. С кем-то мы работаем больше, с кем-то меньше", — уклончиво ответил депутатам Шевченко.

К слову, Шевченко, говоря о своих задачах на посту главы НБУ заявил, что не допустит неконтролированной инфляции и эмиссии, продолжит сотрудничество с МВФ и обязуется сохранять независимость Нацбанка.

Финансовый эксперт Василий Невмержицкий отмечает, что политика Нацбанка в дальнейшем будет настроена на рост ВВП. "Это включает в себя финансирование бизнеса, кредитования физических лиц. Он, как глава НБУ будет решать вопросы, связанные с созданием условий для их финансирования коммерческими банками. Будет построена агрессивная политика с сопутствующими государственными органами - Госстатом, Минюстом и т.д., с целью обезопасить кредиторов в части финансирования тех или иных заемщиков. Так как есть много проблем, связанных с возвратом долгов. Кроме того, он, скорее всего, продолжит снижать процентную ставку и будет приверженцем президентской политики и будет поддерживать банки в период кризиса, который начинается уже сейчас", - сказал Главреду Невмержицкий.

По словам эксперта, также попутно будет проводиться и работа с международными инвесторами, поскольку у банка, в котором до недавнего времени работал Шевченко, есть широкий доступ к нерезидентам, которые финансируют украинский бизнес.